竹市部分路段停車格 改建置智慧車柱收費

新竹市政府去年引進智慧車柱，原本僅在裝卸貨車格旁設置，但近日陸續有民眾發現一般路邊停車格旁也首度出現智慧車柱。市府交通處指出，今年將擴大設置600支智慧車柱，已先擇定東大路一段、民族路、延平路一段、北新街等高停車率路段的一般停車格建置，預計3月測試完成後啟用。

新竹市政府去年8月先鎖定裝卸貨的專用車格旁建置智慧停車柱，同時導入科技執法設備，除了可以直接辨識車牌取代人工收費外，也能偵測到超時且違停車輛開罰，試辦半年以來效果不錯。

竹市府交通處今年擴大設置600支智慧車柱，一般的路邊停車格將逐步採用智慧車柱取代人工開單收費，目前擇定東大路一段、民族路、延平路一段、北新街等停車率較高的4處路段建置。

市議員蔡惠婷說，雖然導入智慧停車柱精準收費後，可能會少了人工收費空窗時間的「小確幸」，但就城市發展而言仍是好的方向，像在六都台南市就已可見智慧車柱大幅建置，可降低人力成本、提升停車周轉率等，建議市府務必優先在熱門路段建置。

至於街頭常見的路邊開單收費員，是否會因導入智慧車柱面臨失業？市府交通處指出，目前路邊車格的停管員約20多人，已遇缺不補，且委外人力不好找，擴大智慧車柱正好可彌補缺工問題。