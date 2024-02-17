投資50億元！望隼科技在苗栗新建廠辦大樓 上午熱鬧動土

隱形眼鏡知名大廠望隼科技公司投資50億元在竹南廠辦新建廠辦大樓，今天上午動土；縣府表示，苗栗縣招商引資成果豐碩，縣長鍾東錦上任以來，招商金額累積近3000億元，感謝望隼科技深耕苗栗，持續在苗栗投資擴廠，期待完工後帶動在地周邊相關經濟發展。

縣府指出，望隼科技創立於2012年5月，以自家研發的先進光、機、電、模關鍵技術，成為國內隱形眼鏡製造業先驅，並領先業界以獨家的「日拋彩片三明治色彩全包覆」製程技術，成為國內同業外銷領頭羊。

今年望隼科技預計投資50億元興建地上8層、地下2 層的廠辦大樓，建築基地2117.5坪，將可提供1000個工作機會，並帶動在地周邊經濟發展。

鍾東錦上午受邀參加動土典禮，與望隼科技董事長黃修權、總經理石安、縣府工商發展處長詹彩蘋、工商策進會總幹事陳怡樺等人一同為望隼科技竹南廠辦新建工程持鏟動土，焚香祝禱工程順利。

黃修權感謝苗栗縣政府全力支持及協助，他表示望隼現有1000名員工，最重要的是要照顧員工及股東，期待以此為基地往國際發展，朝世界級知名廠商目標邁進，讓全球看見台灣以及苗栗的實力。

鍾東錦表示，現在年輕世代都喜歡戴隱形眼鏡，甚至發展出放大片、變色片等款式，望隼除迎合顧客喜好，同時兼顧舒適度，如此高科技產業落腳苗栗，創造千個就業機會，對在地貢獻大，縣府團隊會持續營造投資友善環境，歡迎任何廠商到苗栗。