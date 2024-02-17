新竹市佛教會開筆祈福禮讚 眾人揮毫4句龍年吉祥話

新竹市佛教會於今天於新竹市政府大廳舉辦「2024年甲辰元宵祥龍獻福開筆祈福禮讚」，在新竹市佛教會理事長淨耀法師策畫下，邀請市長高虹安、副市長邱臣遠、議長許修睿及社會各界菁英齊聚一堂，揮毫開筆4句吉祥話，以古禮文化迎春祈福。

淨耀法師說，站在宗教人士立場護持國家的興盛，人民的安樂，是宗教存在的價值，春聯有趨吉避凶的作用，因此在新的一年開筆書寫，以書法傳達對市民的祝福，也希望藉此祝福竹市市運昌隆、社會安定、人民無憂無慮。

今天的開筆祈福禮讚儀式，現場邀來多名新竹市社會賢達等重要人士共同揮毫。高虹安揮毫寫下代表今年祥瑞的「龍」字，副市長邱臣遠寫下代表竹市的「城」字，議長許修睿寫下代表往前奔馳的「騰」字，眾人一人一字合成「龍騰風城喜臨門，龍至竹塹結善緣，龍現新竹百業興，龍飛鳳舞慶豐年」吉祥話，現場喜氣洋洋。

高虹安表示，在元宵時新春祈福開筆，祥龍點睛是中華文化重要的傳統禮俗，不僅寓意美好，還匯集了各界的善願與祝福，為了今天她也特別研究書法，靜下心書寫，要寫出好看的「龍」字，給竹市市民滿滿的新春祝福，祝大家好運「龍」總來。

民政處長施淑婷說，新竹市不只是科技城，更有三百年的歷史人文薈萃，學風鼎盛，有著深厚的文化底蘊，雖然科技發達後，3C逐漸取代時下人們的書寫習慣，但取代不了傳統書寫帶給人們的溫度與意義，藉由新春開筆祈福，推廣書法文化，邀市民都能在新的一年透過寫字靜心來修煉心靈、提升自我。

竹市府民政處指出，「2024年甲辰元宵祥龍獻福開筆祈福禮讚」邀請新竹市議會議長許修睿、副議長余邦彥、法源講寺住持真理法師、圓光寺住持文澈法師、玄奘大學董事長釋性廣、中華佛教青年會理事長大慧法師、中國佛教會副秘書長開善法師、普天宮董事長鄭逸榛、董事長呂學樟、科學園區產業工會理事長京元電子董事長李金恭。

以及金融消費評議中心前董事長林志潔、清華大學執行副校長簡禎富、陽明交通大學校長林奇宏、玄奘大學校長簡紹琦、中華大學副校長解鴻年、元培科大校長王綮慷、竹塹社區大學校長林宗儒、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致遠、市議會法制室主任林芳婷、新竹市湖畔畫會理事長彭碧鈴、普門書院胡九蟬老師到場參與。