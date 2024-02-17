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桃園「這區」人口移入多 新建校舍明年下半年完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢青埔地區近年發展，衍生區內學齡兒童就學需求供不應求的問題，教育部核定新建50間教室校舍，今2之3期校舍舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園中壢青埔地區近年發展，衍生區內學齡兒童就學需求供不應求的問題，教育部核定新建50間教室校舍，今2之3期校舍舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影

桃園中壢青埔地區近年發展，許多年輕家庭移居，衍生區內學齡兒童就學需求供不應求的問題，教育部核定新建50間教室校舍，2期工程總經費約7億3654萬元，2之1期已於2022年完工，而2之3期校舍將建地上4層教學大樓共有30間教室，另新建圖書室、視聽教室建物，同時也闢建具200米跑道運動場及綜合球場，今舉行開工動土典禮，預計明年下半年完工。

青埔國小目前含附幼已有1880名學生，原有校舍老舊及空間不足，先前規畫1次拆除老校舍和運動場，再建教學大樓、活動中心、幼兒園並新闢運動場，但因學區人口增長，為紓解學區壓力遵循桃園教育局政策先建後拆分階段辦理。

桃園市長張善政表示，有別於其他縣市少子化日益嚴重，桃園人口逆勢成長，青埔地區發展尤為迅速，人口不斷移入，校舍需求攀升，因此市府新建校舍提升當地教育資源，桃園仍有許多快速成長的新發展區域，盼教育部繼續給予支持，讓桃園成為非常亮眼且值得驕傲的城市。

教育部政務次長林明裕說，高鐵沿線所有特區只有桃園在布設學校，且桃園還有5所學校興建中，當然其他設備也不能忘，像班班有冷氣、生生用平板、老舊校舍重建、廁所與運動場整修，及幼兒園新建都完成，感謝市府團隊協助中央完成各項建設，期望青埔國小最後1期工程結束，成為青埔閃亮新星。

教育局表示，2之1期工程新建教學大樓、活動中心及幼兒園已於2022年竣工啟用，而2之2期則是拆除既有校舍、司令台等建物並整地，2之3期將建地上4層教學大樓共有30間教室，另新建圖書室、視聽教室建物，同時也闢建具200米跑道運動場及綜合球場。

教育局表示，2之3期工程總樓板面積約1343坪，工程經費約3.5億，其中教育部核定補助1億1540萬元，市府自籌2億3894萬元，預計明年下半年完工。設計風格延續原有校舍紙飛機元素外，新建圖書室、視聽教室棟建物則規畫為圓潤的蛋形設計，完工後除可提供師生更寬敞的課程教學與活動空間，也能提供學校周邊居民一個良好的休閒遊憩、運動場所。

桃園中壢青埔地區近年發展，衍生區內學齡兒童就學需求供不應求的問題，教育部核定新建50間教室校舍，今2之3期校舍舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園中壢青埔地區近年發展，衍生區內學齡兒童就學需求供不應求的問題，教育部核定新建50間教室校舍，今2之3期校舍舉行動工典禮。記者翁唯真／攝影

教室 桃園 運動

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