寶二水庫溢流堰加高下月完工 將可更穩定竹科產業供水

吸取2021年旱災經驗，竹科主要用水來源的寶山第二水庫正加緊趕工溢流堰增高工程，水利署北水分署宣布下個月就能完工，預計6月汛期到來時能發揮作用，可增加192萬立方公尺蓄水空間，將可進一步穩定竹科產業供水並調配大新竹民生用水需求，讓竹科廠商不必為缺水提心吊膽。

水利署北水分署副分署長郭耀程表示，近年氣候劇烈變化已成常態，即使水庫滿水位也不能保證未來一整年供水無虞，2021年台灣更曾歷經百年未有的旱況，雖然順利挺過旱災，但水利署居安思危，仍積極投入寶二水庫加高工程，希望增加蓄水，穩定大新竹用水、產業運作。

寶二溢洪道溢流堰加高工程規畫在現有溢流堰上再以鋼筋混凝土加高1.35公尺，完工後庫區淹沒面積將增加6％，預計可增加192萬立方公尺蓄水空間，讓寶二水庫蓄水量將從現有3226萬立方公尺，增加至3418萬立方公尺，蓄水位標高也將從150尺增加至151.35公尺。

水利署指出，大新竹地區用水現況每日約需60萬立方公尺，預估2026年每日用水需求將達超過75萬立方公尺，其中4成供水量將來自寶二水庫，因此溢流堰加高後可增加每日每日供水效益。

郭耀程說明，目前寶二水庫蓄水率約近7成、達2166萬立方公尺，新竹地區將在6、7月進入汛期，因此工程預定3月就會完工，屆時將開閘從頭前溪上游引水讓庫區達滿水位，預期可穩定大新竹地區民生及竹科產業用水目標。

寶山鄉長邱振瑋呼籲重視竹科用水需求，因竹科擴建、台積電持續擴廠，未來還有科三計畫可能推動，預估2040年大新竹每日用水需求將超過80萬立方公尺，雖目前已有寶山水庫及寶二水庫，但寶山第三水庫是時候進入討論，不過相關單位務必與居民做好溝通、完善環評，並提出完整配套規畫。