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桃園八德轉站啟用更塞？張善政看現場談對策

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
八德轉運站19日啟用，市長張善政和在地5位議員、多位里長今天都到場參加揭牌活動。記者鄭國樑／攝影
八德轉運站19日啟用，市長張善政和在地5位議員、多位里長今天都到場參加揭牌活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市八德轉運站下周一（19日）啟用，市長張善政今天與多位議員、里長參加市府先行安排的揭牌典禮，同時參觀轉運站各項功能與聽簡報。張善政表示轉運站啟用後，除引進市區公車及未來國道客運，期望在捷運三鶯線延伸八德段尚未完成前，先行提供八德地區完整便捷的大眾運輸服務場站。

張善政說明，桃園市政府改善八德地區交通壅塞和跨城市客運便利，在和強路與和平路口，距離大湳交流道（國道2）約400公尺處規畫「桃園八德轉運站」，共設置4席停靠月台，122席機車停車位、3席汽車臨停接送區、2席計程車排班車區及Youbike站點，可提供轉運站乘客無縫轉乘其他運具，讓公共運輸服務更完善又便捷。

不過地方上議員、粉團就反映轉運站位置離市區遠，車站前的和強路容易塞車。交通局強調啟用前已經提出改善對策，減少交通衝擊，會持續檢討。

轉運站離大湳交流道僅400公尺，張善政說明車站定位為市區客運及國道客運轉乘的轉運站，將公共運輸系統採功能區分，由市區公車負責地區性交通、國道客運負擔長途運輸。除引進既有的713、715、716及中壢區行經八德區之717等路線，未來也會持續爭取1962、1968、9009等國道客運路線進駐站，提供更完善的公共運輸系統。未來，捷運三鶯線延伸至八德段，路線自鶯桃福德站（LB12）至大湳站，同時，捷運三鶯線也將與捷運綠線G04站共構，八德地區往返雙北及桃園其他地區的交通將會更加便利。

交通局局長張新福表示，八德轉運站111年10月動工，基地面積為1250坪，轉運站站體設計為2層樓建物，並以貨櫃與鋼構為主要建材，外觀採貨櫃屋造型設計，建材多為可回收再利用，達到資源永續效果，挑高的貨櫃呈現航空、物流城空橋意象。

轉運站進駐路線分成兩階段調整，第一階段配合轉運站啟用，取消715A及716路線，分別由重疊路線715及、713取代服務，同時調整713、715、717路線自和平路改走和強路進轉運站後，接續行駛福德一路、大湳交流道至永寧捷運站，另為滿足騎車至轉運站的民眾乘車需求，加開轉運站到永寧捷運站直達車路線，且為減少取消行駛和平路衝擊影響，同時加開東勇街－轉運站－和平路的循環線路線。

第二階段以強化轉運功能及車輛運轉效率為調整方向，上述3條路線將分成市區段（市區-轉運站）及國道段（轉運站-永寧捷運站）公車，國道段公車則採間距發車模式（滿載即發車），提升轉運站到永寧捷運站的發車班次，達到路線車輛最大輸運效能。

立委邱若華、八德在地議員呂林小鳳、許家睿、段樹文、楊朝偉、朱珍瑤和多位里長都參加揭牌典禮。

張善政到轉運站同時在和強路了解交通局提出的周邊交通改善對策。記者鄭國樑／攝影
張善政到轉運站同時在和強路了解交通局提出的周邊交通改善對策。記者鄭國樑／攝影
張善政歡迎大家多利用八德轉運站。記者鄭國樑／攝影
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國道客運 張善政 捷運 桃園

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