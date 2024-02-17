竹市一般路邊停車格將採智慧收費 首波這4路段3月上路

新竹市政府去年引進智慧車柱，原本僅在裝卸貨車格旁設置，但今年過年期間陸續有民眾發現一般路邊停車格旁也開始出現智慧車柱。市府交通處指出，今年將擴大在全市設置600支智慧車柱，已先擇定東大路一段、民族路、延平路一段、北新街等停車率高的路段一般停車格建置，預計3月測試完成後啟用，落實智慧交通政策。

新竹市路邊停車格約一萬多格，過去都採人工開單收費，市府為了推動智慧治理施政方針，去年8月先鎖定裝卸貨的專用車格旁建置智慧停車柱，同時導入科技執法設備，智慧車柱除了可以直接辨識車牌取代人工收費外，也能偵測到超時且違停車輛開罰。

竹市府交通處評估試辦效果不錯，成功提高停車周轉率、有效減少開單人力等，今年確定擴大設置600支智慧車柱，一般的路邊停車格將逐步採用智慧車柱取代人工開單收費。今年2月初在東大路的路邊停車格，已可見到貼有「建置中」牌面的智慧車柱。

市府交通處指出，目前先在東大路一段、民族路、延平路一段、北新街等路段一般停車格旁安裝智慧車柱，這幾個路段路邊停車格皆為停車率較高，希望透過智慧車柱再拉高停車周轉率，預計3月測試完成後啟用，今年底逐步擇路段完成600支建置。

市議員蔡惠婷說，雖然導入智慧停車柱精準收費後，可能會少了人工收費空窗時間的「小確幸」，但就城市發展而言仍是好的方向，像在六都台南市就已可見智慧車柱大幅建置，可降低人力成本、提升停車周轉率等，建議市府務必優先在熱門路段建置。