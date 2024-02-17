竹市國際風箏節展現風城魅力 首獲米蘭設計大獎銀獎

新竹市政府去年9月於新竹漁港舉辦「2023新竹市國際風箏節」活動以「海想來」為題結合多項海洋元素，活動期間超過10萬人次參與，大受好評。市府今天分享喜訊，表示國際風箏節首度榮獲2024米蘭設計大獎（Milan Design Awards）銀獎（silver）肯定，新竹市國際風箏節乘著風飛向國際舞台，不僅成功推向國際，也讓更多人認識竹市的在地魅力與特色節日。

竹市府指出，米蘭設計大獎Milan Design Awards由全球創意平台BETTER FUTURE主辦，旨在表彰來自世界具有無限創意的設計作品，2024米蘭設計獎包括10個主類別及90多項的子類別，2023新竹市國際風箏節榮獲快閃／常設展覽及活動佈置與設計 （Pop-Ups, Display, Exhibit & Set Design）銀獎殊榮，向全世界展示源自台灣、竹市的創意與靈感。

產發處長許智堡表示，去年新竹市國際風箏節活動展現竹市對於創新與永續的追求，活動整體設計圍繞著「風」、「海」、「科技」三大主題，從在地的海洋和漁港元素中汲取靈感，結合新竹獨有的強勁風勢與科技力，在空中創造了一個美麗的海洋世界。

當時活動有施放首度曝光的石斑魚、曼波魚及其他各式各樣海洋生物造型風箏，活動第一天傍晚上演的夜光風箏秀搭配LED燈，展現科技城市閃耀魅力。風箏節也同時推出了一夜干DIY、魚拓DIY、手作魚類木雕等親子「漁」樂體驗活動，呼應了聯合國永續發展目標「SDG14海洋生態」，邁向永續海洋的願景。

策展單位圓盛公司表示，去年風箏節在規畫設計上的挑戰，包含利用傳統風箏線搭配輕量級LED燈和IC程式，創造了創新的「夜光風箏」。每個夜光風箏根據電腦程序進行編程，呈現不同的表演模式，融合流體力學和技術，使其成為活動的最大亮點，此次能獲獎同感榮幸與開心，這是屬於全體市民的榮耀。

市長高虹安表示，竹市是風的城市，也是海的城市，2023新竹市國際風箏節結合海洋元素，除了各式海洋生物意象風箏，還有以綠色環保、愛護海洋概念的地景風動裝置藝術及各種親子手作活動，以行動守護海洋理念；感謝市府各局處攜手合作，讓「2023新竹市國際風箏節」寫下兩個紀錄，第一次突破10萬人次、第一次榮獲國際大獎，這是屬於所有市民共同的驕傲，也謝謝來自國際的肯定。