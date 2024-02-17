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竹市假牙補助 最高6萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市政府放寬「長者全口活動假牙補助」條件，去年共364名長者申請，十分踴躍，因此今年持續推動，只要是2023年1月1日前設籍竹市的65歲以上長輩或55歲以上原住民、上下顎自然齒在6顆以下，均符合申請條件，每人最高補助6萬元。

新竹市長高虹安表示，自去年放寬補助對象以來，364名申請假牙補助者已有282名完成活動假牙裝置，感謝新竹市牙醫師公會協助高齡友善固齒整合照護計畫，也讓竹市今年有41家合約診所可提供相關服務。

去年完成全口假牙裝置的呂奶奶分享自身經驗，指自己牙齒幾乎掉光，不僅吃東西困難，出門和鄰居聊天都不好意思，後來看到補助宣傳，決定提出申請，在牙醫師、護理師照料下，有了一副全口活動假牙，現在出門不用戴口罩遮掩，比以前更有自信了。

衛生局長陳厚全呼籲，凡設籍竹市65歲以上長者或55歲以上原住民，只要符合上顎及下顎自然齒共6顆以下，且領有竹市安老津貼給付的資產及居住條件者，均可持身分證件、印章和最新戶籍資料至衛生局辦理申請。

假牙 衛生局

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