電器無故燒焦 銅鑼居民要台電賠

苗栗縣銅鑼鄉中平村前天下午傳出多起民宅電器毀損案，由於電器受損民宅周邊的供電線路上的變壓器也傳出爆炸聲響，居民將矛頭指向台電，要求賠償，但台電表示問題可能是雷擊或鳥獸接觸引起的「天然災害」，確切原因與責任歸屬需進一步檢測釐清。

中平村徐姓婦人表示，前天下午家裡突然傳出電器燒焦味道，她想開燈檢查，但電燈一開就突然熄滅，冰箱也莫名其妙故障，液晶電視也因高溫膨脹隆起，許多電器同一時間毀損，經過詢問，左鄰右舍有好幾戶遇到同樣情況；同村的馮姓婦人則稱有看到家中電器冒煙，孫子則看到戶外電線像鞭炮一樣劈哩啪啦作響，電箱也傳出爆炸聲，十分嚇人。

徐姓婦人進一步指出，台電人員到府查看做紀錄，但檢查後只說不排除是天然災害引起，前天風和日麗，這種說法讓大家不以為然。

苗栗縣議員黃芳椿接獲民眾陳情，要求台電重視問題；台電苗栗區營業處昨天也再度到中平村勘查，指供電路線前天下午可能有出現俗稱「突波」的高電壓，而民眾家中的接地電阻保護力不足，才導致電器毀損；台電強調有誠意與民眾溝通協調，目前已掌握５戶有電器毀損情況，但毀損原因需要進一步細究，責任歸屬有待釐清。