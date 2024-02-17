搶司機…竹縣補貼1萬 苗栗跟進

公車、客運駕駛員流失嚴重，部分縣市出現搶人大戰；新竹縣府昨天宣布，新竹縣9條市區客運路線共70名駕駛員，今年將補貼每月1萬元薪資，藉此留人，保障民眾搭車權益。苗栗縣長鍾東錦昨天下午獲悉此方案後，立即決定跟進；鍾表示，縣內市區公車司機也比照補貼1萬元。

桃園市府為解決公車客運司機荒，去年補助駕駛每人每月1萬元，其中2千元由業者從交通局給的運價差額補助提撥，其餘8千元由市府負擔。今年配合運價及運價差額補助雙漲，這萬元薪資補助改由業者全額提撥。

各縣市紛提司機薪資補助，桃園市交通局長張新福樂觀其成，「大家都拉高薪資，有助吸引更多人投入公車司機行列」。他指出，除補助薪資，桃園近年力促業者提供司機宿舍，方便就近出勤，也要求業者增加司機的行車保險額度，已有多家業者配合。

新竹縣長楊文科說，全台市區公車營運面臨嚴峻挑戰，駕駛員流失到物流、遊覽車或其他產業，公車業者被迫減班；雖然疫情後運量有緩步回升，公車業仍嚴重缺工，竹縣府希望透過補貼薪資，協助業者招募人才，進而穩定縣內市區公車營運，確保民眾搭車權益及品質。

竹縣議員吳旭智指出，TPASS上路後，不少民眾選擇搭乘公共運輸通勤，但竹縣卻未增加公車班次及路線，甚至被迫減班，使得通勤尖峰時段出現難搭車情況，春節期間也有多條公車路線因駕駛人力不足暫時停駛，縣府確實應盡快協助業者補足駕駛人力。

竹縣府昨天宣布薪資補貼方案，從今年1月起至12月止，每月補貼竹縣所屬市區客運路線駕駛員1萬元，每3個月審核發放。苗栗縣僅4條市區公車路線，共12名司機，原本並未提供駕駛薪資補貼，鍾東錦昨天宣布跟進竹縣的補貼方案。

新竹市有26條市區公車路線分5家業者經營，共80名司機，近年同樣面臨司機招募不易窘境，去年還發生公車司機臨時生病開刀，沒有備用司機能接手開車，導致路線緊急停駛衝擊民眾通勤事件。

對於竹縣補貼比竹市高出一倍，恐造成竹市公車駕駛外流竹縣，竹市交通處長倪茂榮說，從去年6月1日開始補貼司機每月4千元，今年加碼至每月5千元；市府將持續協助客運業者，提升公共運輸友善環境，明年也會視整體物價、薪資水準與營運成本等，評估補貼作法。