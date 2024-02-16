搶公車司機？竹縣每月薪資補貼比竹市多1倍 竹市府這麼說

公車司機荒嚴峻，不少地方政府紛紛祭出薪資補貼留人，新竹市政府去年先提供4千元薪資補貼，今年再加碼至5千元，一溪之隔的新竹縣政府今天宣布，將發放1萬元薪資補貼給公車司機，整整多出新竹市補貼的一倍，儼然成為「搶人大戰」，市府交通處對此強調新竹市穩定司機就業採延續性、全面性協助，目前仍維持薪資補貼5千元。

新竹市有26條市區公車路線分5家業者經營，但近年受物流業高薪搶人等大環境影響，都面臨司機招募不易窘境，由於新竹市司機缺很大，去年還發生有公車司機臨時生病開刀，沒有備用司機能接手開車，導致路線緊急停駛衝擊民眾通勤的事件。

新竹市政府去年先調整6年未調的公車合理營運成本，去年6月1日並替竹市80名公車司機加薪每月4千元，但市府發現司機嚴重缺工，鄰近縣市也陸續補助司機加薪，竹市公車司機有流失情形，今年初宣布1月起將每月薪資補助提高至5千元，盼留住司機。

近年並未特別提供公車司機薪資補貼的新竹縣政府則在今天宣布，新竹縣內所屬市區客運路線駕駛員，將可從今年1月到12月止，獲得每月1萬元薪資補貼，每3個月審核一次後發放，此舉目的在於避免駕駛人力流失。

對於「鄰居」新竹縣政府也祭出補貼搶人，還大方發放1萬元，硬是比新竹市多出一倍。新竹市政府交通處長倪茂榮說，新竹市從去年就開始補貼司機每月4千元，今年加碼至每月5千元，為延續性政策，竹縣府去年並未有類似補助，或許是今年能夠直接補貼至1萬元的原因，而且新竹市公車路線有28條也比新竹縣要多，各縣市狀況不同。

倪茂榮也表示，不會因竹縣府提高優渥的薪資補貼感到壓力，市府仍會按部就班往前走，並持續全面性協助客運業者，包含協助補貼購車、建置候車亭與智慧站牌等，致力提升大眾運輸友善環境，且司機薪資補貼是長期性計畫，明年也會視整體物價、薪資水準與營運成本等評估補貼。