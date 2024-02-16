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桃園新興國際中小學開學典禮發外幣紅包 張善政：創意教育國際觀

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
新興國際中小學開學典禮學生都會收到外幣紅包。記者鄭國樑／攝影
新興國際中小學開學典禮學生都會收到外幣紅包。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天參加新興國際中小學開學典禮，並稱讚創辦人魏照金董事長辦學的遠見，為學生們打造優良的國際教育環境。

張善政以校方每年新春開學典禮發外幣紅包給學生為例，指出除了是全台灣絕無僅有的開學活動，也是具創意的教育方式，透過外幣認識該國具代表的人事物與圖案，學生們還能認識各國特色，深化國際觀。

張善政說，學生們如果每年收到不同的外幣紅包，不僅可以藉此瞭解幣值、匯率等概念，也能接觸不同國家的歷史及文化，尤其桃園是中華民國的國門，讓桃園的孩子擁有國際觀是教育工作的重點之一，期待桃園所有學校都能在教育理念與教學課程中，注入國際觀念，為學生增廣見聞、培養國際視野。

張善政在學校安排下發外幣紅包給國小一年級學生，104歲的新興高中創辦人、董事長魏照金也出席開學典禮場面溫馨。教育局長劉仲成、新興國際中小學總校長魏宏恩、新興國際中小學校長林繼生也都出席開學典禮。

林繼生說，新興國際中小學每年過年後開學都會發給學生外幣紅包，今年的外幣有馬來幣、新加坡幣、澳幣、歐元、泰銖、美金、日幣、菲律賓幣。學校有10位全職外師，平時透過課程、活動，增強學生的語文能力，開拓學生的國際視野，過年拿外幣紅包結合國際教育與民俗，大家都覺得很新鮮有意義，

滿足了學生「領紅包」的春節樂趣，也讓大家認識了不同國家文化。

桃園市長張善政參加新興國際中小學開學典禮，肯定學校外幣紅包有創意，能培育學生國際觀。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政參加新興國際中小學開學典禮，肯定學校外幣紅包有創意，能培育學生國際觀。記者鄭國樑／攝影

張善政 紅包

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