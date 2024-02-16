一片粉紅樹海！司馬庫斯櫻花林盛開 下周將達花開顛峰

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落上千株粉紅櫻花正進入盛開期，不少遊客過年期間上山碰運氣，意外發現部落已完全被粉紅色花海包圍，司馬庫斯部落會議總幹事拉互依．倚岕更指出，下周花況將達巔峰，不過提醒遊客上山需持通行證，千萬別白跑一趟。

新竹縣府交旅處表示，考量櫻花季每年皆有大量車潮湧入，常造成道路擁塞，為維護道路安全、環境承載量並提供優質的的遊憩品質，司馬庫斯櫻花季已在2月10日啟動交管，民眾上山需事先申請通行證，每天限定汽車50輛、機車100輛。

包車業者通達租車經理劉金德指出，若民眾來不及搶到通行證，也可透過司馬庫斯部落官網提前訂房住宿，就能獲得通行證，目前司馬庫斯櫻花季已進入盛開期，非常令人驚艷，漫步部落宛如沉浸在一片粉紅花海中，不過因山路崎嶇難行，建議民眾搭車上山較安全。

司馬庫斯部落從2021年開始啟動總量管制，訂為期1個月的櫻花季實施車輛管制，起因過去未管制時，曾經發生人車塞爆司馬庫斯造成交通癱瘓，甚至短短1小時山路車程都要開5小時才能抵達，還造成會車困難，曾出現車輛陷入山溝意外，人潮也帶來垃圾問題，因此希望透過管制提升旅遊品質。

目前司馬庫斯部落種植櫻花樹已達千株，其中以粉色調為主的昭和櫻已經綻放，集中在部落牌樓周邊及巨木步道的櫻花園內，同時還有以濃豔桃紅色呈現的緋寒櫻，以及白色花種的台灣原生種霧社櫻，預計下周不同櫻種同時綻放爭艷，將達花況巔峰。