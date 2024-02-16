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新竹縣補貼客運司機薪資每月1萬元 苗栗縣長鍾東錦宣布跟進
新竹縣政府今天宣布新竹縣內所屬市區客運路線駕駛員，將可從今年1月到12月獲得每月1萬元薪資補貼，希望此舉避免駕駛人力流失，以保障民眾搭車權益。苗栗縣長鍾東錦獲悉後，立即拍板決定比照新竹縣的方式提供市區公車司機每月1萬元補貼，試辦一年。
苗栗縣政府表示，目前縣內客運路線，其中新竹客運、苗栗客運都由中央轄管，新竹縣市補貼的都是市區公車路線，苗栗縣目前僅有4條市區公車路線，接駁高鐵站、竹南科學園區、雪霸國家公園，現有12名司機，但以目前苗栗財政情況，並未提供駕駛薪資補貼。
苗栗縣長鍾東錦下午獲悉新竹縣加碼補貼司機薪資後，決定立刻跟進辦理。鍾東錦表示，苗栗縣其實更欠缺公車路線，目前市區公車司機人數並不多，將立即比照新竹縣提供1萬元的補貼。
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