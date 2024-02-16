桃議會民進黨團新任總召：更大力監督 謀市民最大福利
桃園市議會民進黨團今天幹部交接，議員呂林小鳳卸任總召。林志強接任，新任副總召彭俊豪、劉仁照，幹事長陳雅倫、書記長余信憲。林志強表示，民進黨重回過去在野的時代，就要走回議會的路線，希望用更大的力量監督市政，讓桃園市民耳目一新。
林志強說，雖然市府經過政黨輪替，但民進黨不會忘記市民的託付。民進黨今年在桃園的立委、總統選舉確實需要檢討，民進黨有檢討的能力，經過反省後很快就進入正常的節奏，希望未來府會多一點溝通，少一點衝突，府會和諧才是市民之福。
呂林小鳳表示，她擔任第3屆市議會第1年的民進黨黨團總召，議員、黨團與議會、市府之間很多事務的交涉需要磨合，尤其面對張善政新市府更需要溝通協調，但是也因為有這樣的磨合，就更能找出新的方向。她期許以後府會和諧，追求市民最大的福利，並希望市府能加強與市民的溝通。
市長張善政、議長邱奕勝、民進黨桃園市黨部主委張丞儀與多位國民黨團、無黨聯盟議員及市府各局處長都出席交接典禮。
議長邱奕勝表示，議會新的一屆第一年各黨團總召格外辛苦，感謝呂林小鳳過去一年擔任民進黨團總召，協助議會運作，希望「強哥」林志強也能繼續支持議事。選舉時大家各自努力，選後就是通力合作，就像過去與鄭文燦、呂秀蓮時代一樣，目標都是為了桃園更好。張善政說，呂林小鳳過去一年勞苦功高，也期待林志強與市府合作，讓桃園的市政更上一層樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言