桃議會民進黨團新任總召：更大力監督 謀市民最大福利

桃園市議會民進黨團今天幹部交接，議員呂林小鳳卸任總召。林志強接任，新任副總召彭俊豪、劉仁照，幹事長陳雅倫、書記長余信憲。林志強表示，民進黨重回過去在野的時代，就要走回議會的路線，希望用更大的力量監督市政，讓桃園市民耳目一新。

林志強說，雖然市府經過政黨輪替，但民進黨不會忘記市民的託付。民進黨今年在桃園的立委、總統選舉確實需要檢討，民進黨有檢討的能力，經過反省後很快就進入正常的節奏，希望未來府會多一點溝通，少一點衝突，府會和諧才是市民之福。

呂林小鳳表示，她擔任第3屆市議會第1年的民進黨黨團總召，議員、黨團與議會、市府之間很多事務的交涉需要磨合，尤其面對張善政新市府更需要溝通協調，但是也因為有這樣的磨合，就更能找出新的方向。她期許以後府會和諧，追求市民最大的福利，並希望市府能加強與市民的溝通。

市長張善政、議長邱奕勝、民進黨桃園市黨部主委張丞儀與多位國民黨團、無黨聯盟議員及市府各局處長都出席交接典禮。