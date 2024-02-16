人行道出現「8888」燒灼痕跡 竟是業者開工放鞭炮造成
苗栗縣頭份市中央路的人行道昨天出現「8888」4個明顯的大型阿拉伯數字，網友將畫面PO上社團臉書「我是頭份人」，引起熱議及批評，原來是當地一家房仲業者昨天開工燃放鞭炮造成，業者上午已將人行道燒灼的痕跡清洗掉，並公開表達歉意。
網友在「我是頭份人」PO出人行道出現的4個「8」字，抱怨說「好好的一條中央路人行道被人弄成這樣，路過看到真的傻眼」，PO文引起其他網友熱議，不少人揣測4個8象徵「發發發發」，應是業者開工燃放鞭炮留下的燒灼痕跡，批評在人行道燃炮行為欠缺公德心。
頭份市長羅雪珠表明市公所接獲市民反映，已派員前往了解，環保局也有派員，將請店家清理恢復人行道原貌。
業者接近中午也PO文表達歉意，表示昨天開工儀式放鞭炮造成市容的不美觀，他們深感抱歉，店長非常重視此事，一早率領同仁已將街道恢復乾淨。身為竹南頭份的房仲人員，他們和大家一樣珍愛土地與市容；對昨天的疏忽深感抱歉，明年開工儀式會討論更周全的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言