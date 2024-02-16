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人行道出現「8888」燒灼痕跡 竟是業者開工放鞭炮造成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中央路人行道出現的「8888」燒灼痕跡，網友PO上臉書引起熱議。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市中央路人行道出現的「8888」燒灼痕跡，網友PO上臉書引起熱議。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

苗栗縣頭份市中央路的人行道昨天出現「8888」4個明顯的大型阿拉伯數字，網友將畫面PO上社團臉書「我是頭份人」，引起熱議及批評，原來是當地一家房仲業者昨天開工燃放鞭炮造成，業者上午已將人行道燒灼的痕跡清洗掉，並公開表達歉意。

網友在「我是頭份人」PO出人行道出現的4個「8」字，抱怨說「好好的一條中央路人行道被人弄成這樣，路過看到真的傻眼」，PO文引起其他網友熱議，不少人揣測4個8象徵「發發發發」，應是業者開工燃放鞭炮留下的燒灼痕跡，批評在人行道燃炮行為欠缺公德心。

頭份市長羅雪珠表明市公所接獲市民反映，已派員前往了解，環保局也有派員，將請店家清理恢復人行道原貌。

業者接近中午也PO文表達歉意，表示昨天開工儀式放鞭炮造成市容的不美觀，他們深感抱歉，店長非常重視此事，一早率領同仁已將街道恢復乾淨。身為竹南頭份的房仲人員，他們和大家一樣珍愛土地與市容；對昨天的疏忽深感抱歉，明年開工儀式會討論更周全的方式。

頭份市中央路人行道出現的「8888」燒灼痕跡，業者上午派員清洗。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
頭份市中央路人行道出現的「8888」燒灼痕跡，業者上午派員清洗。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

人行道 房仲業

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