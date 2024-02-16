人行道出現「8888」燒灼痕跡 竟是業者開工放鞭炮造成

苗栗縣頭份市中央路的人行道昨天出現「8888」4個明顯的大型阿拉伯數字，網友將畫面PO上社團臉書「我是頭份人」，引起熱議及批評，原來是當地一家房仲業者昨天開工燃放鞭炮造成，業者上午已將人行道燒灼的痕跡清洗掉，並公開表達歉意。

網友在「我是頭份人」PO出人行道出現的4個「8」字，抱怨說「好好的一條中央路人行道被人弄成這樣，路過看到真的傻眼」，PO文引起其他網友熱議，不少人揣測4個8象徵「發發發發」，應是業者開工燃放鞭炮留下的燒灼痕跡，批評在人行道燃炮行為欠缺公德心。

頭份市長羅雪珠表明市公所接獲市民反映，已派員前往了解，環保局也有派員，將請店家清理恢復人行道原貌。