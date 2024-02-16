竹市引進11輛低地板公車今亮相 行駛竹客12條公車路線

新竹市原本只有20輛低地板公車，竹市府為了建構友善的交通環境，輔導客運業者向中央申請汰舊換新購車補助，近日一口氣迎來11輛低地板公車，將行駛新竹客運營運的其中12條公車路線。市長高虹安今天訪視新車，肯定低地板公車沒有階梯，方便乘客上下車，並強調市府將督導客運業者加強駕駛員教育訓練，協助行動不便者搭乘。

新竹市政府指出，面對高齡化社會，市府致力建構友善的交通環境，在積極輔導業者向中央申請汰舊換新購車補助下，11輛低地板公車已到位，也讓新竹市低地板公車從20輛大增至31輛，比率提高將近4成。低地板公車將投入新竹客運營運的12條公車路線，其中藍線、藍1區、2路及藍15區公車路線，低地板公車行駛比例將增至9成。

高虹安今天至樹林頭公園停車場，查看11輛將啟用的低地板公車設施，表示低地板公車不僅沒有階梯，距離地面僅約35公分，搭配氣壓式懸吊系統，乘客踏步高可縮短至26公分左右，除了可提升一般乘客上下車搭乘效率，對於高齡者、行動不便、婦孺、使用嬰兒推車、購物或持大型行李乘客來說，搭乘使用上更為方便且安全。

換新後的低地板公車，還搭配全新座椅、USB充電座、iHsinChu 網路裝置等，高虹安也試坐體驗，期許大眾運輸環境友善無礙、便利舒適，才能吸引民眾外出多搭公車。

交通處長倪茂榮說，公車路線優化要搭配良好的服務品質，才能完整竹市的公車系統，吸引更多人搭乘公車，市府之後將持續增加低地板公車、增設候車亭候車設施、建置智慧站牌、推動先導公車，也目標優化I_BUS App，讓公車更方便、更好搭。

高虹安也提到，市府團隊積極改進大眾運輸便利性與舒適性，包含軟硬體設備與桃竹竹苗通勤定期票等，期望多管齊下鼓勵更多民眾踴躍搭乘大眾運輸。市府也持續公車業者改善經營困境，今年提高每月司機補助為5000元，希望留住竹市公車司機。

新竹市一口氣汰舊換新11輛低地板公車，將於明天上路。高虹安提醒市民如果看到公車司機在幫助使用輪椅、輔具、嬰兒車的乘客，也請大家多點耐心，並不吝嗇給公車司機鼓勵，彼此互相體諒，「社會多一點愛，就會少一點礙」。