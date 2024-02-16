影／台電施工引發？苗栗銅鑼用電戶家中電器紛紛受損
苗栗縣銅鑼鄉中平村第7鄰一帶住戶家中的電器昨天下午突然接連出現異狀，包括冰箱、電燈、電視、熱水瓶等電器受損，有的還冒煙逸出燒焦異味，戶外變電箱也傳出爆炸聲，用戶趕緊關掉總電源，飽受驚嚇，質疑是台電在戶外施工造成，對台電檢修人員「天然災害」的說法更是不滿，要求台電給個公道並賠償。
台電苗栗區營業處表示，當地用電戶出現電器受損的狀況，檢修人員仍在調查釐清原因。
當地用戶紛紛向縣議員黃芳椿等人反映求助。徐姓用戶說，昨天午飯過後，家中小孩正在看電視，但屋內卻傳出濃濃的電器燒焦味，她到房中開燈查看，房間電燈也突然熄滅，附近好幾戶鄰居也一樣，冰箱受損不能使用，因年節各家儲放的食材多，有的昨晚趕緊去買新冰箱，她兒子家的冰箱也緊急送來應急。
徐姓用戶說，家中包括冰箱、電視、熱水瓶、電燈受損，液晶電視螢光幕有如被高溫燒得膨脹隆起，有的畫面出現紋路，事後有台電人員來查看並做記錄，不排除是「天然災害」引起，但昨天風和日麗，天災的說法讓大家很不以為然。
馮姓用戶說，昨天下午家中的電器冒煙，她孫子還看見戶外電線一路像連環炮叭叭作響，電桶還發出爆炸聲，很嚇人。
台電苗栗區營業處表示，目前了解的情況有可能是用戶端的接地電阻出現問題，昨天下午台電並沒有在當地施工，檢修人員是接獲用戶通報後前往查修，當地有13戶用電戶，目前有5戶發生電器受損狀況，原因仍待調查釐清。
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