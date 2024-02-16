台灣之光 桃園都發局長江南志獲美國艾森豪獎學金

美國艾森豪基金會（Eisenhower Fellowships，EF）今年頒發全球五大洲22名傑出領導者獎學金，其中涵蓋醫學、人工智慧、太空探索、金融經濟、環境保護、慈善事業、藝術等多個領域，桃園市都市發展局長江南志以在都市規劃與住宅政策領域的卓越表現脫穎而出，成為台灣今年唯一的獲獎者，也是全球唯一以都市計畫專長入選，今年4月展開為期6周的訪問行程。

艾森豪基金會成立於1953年，以美國艾森豪總統（Dwight David Eisenhower）命名，至今已資助115國近2500名專業領袖，旨在通過6周的訪問計畫促進世界各國專業領袖交流，希望獲獎者將訪問所學帶回國，持續為國家發展做出貢獻。

江南志指出，因應桃園目前區域轉型、鐵路地下化與住宅政策等都市發展課題，本次訪問行程選定包括費城、華盛頓特區、紐約、波士頓、波特蘭、西雅圖、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大與博伊西等橫跨東西岸與中部超過十個城市訪問，訪問對象包括聯邦、州與市等各級政府、參眾議員與民間組織等。

江南志表示，此次訪問計畫將聚焦於淨零城市規劃、智慧城市發展、策略性都市公共空間設計、都市經濟復甦手段及可負擔住宅政策等議題，希望透過這次機會與美國各大城市經驗交流，學習國際最新城市發展趨勢與理念，也期待透過交流帶回成果，讓桃園的都市發展成為未來城市的典範。

桃園市長張善政表示，江南志是桃園子弟，非常優秀，不僅是建築師，先後也擔任過桃園縣工務局長、新北市工務局副局長等要職，而且已是臺科大建築所博士的他，去年5月還拿到美國南加大公共政策碩士，足見他對公共事務的熱情，期待他在這次訪問中滿載而歸。