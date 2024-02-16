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竹市竹光運動中心積淹水改善 電梯重啟使用了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市竹光國民運動中心積淹水問題，影響一樓電梯使用，市府啟動改善工程。圖／竹市府提供
竹市竹光國民運動中心積淹水問題，影響一樓電梯使用，市府啟動改善工程。圖／竹市府提供

新竹市竹光國民運動中心2019年啟用以來，不時發生因豪雨來襲排水不及的積淹水情形，影響民眾使用，一樓電梯更因豪大雨造成電梯井機坑積水暫停使用。竹市府今天指出，進行的停車塔平台修繕工程已完工收驗，一樓電梯全面重啟，歡迎民眾使用。

新竹市竹光路上的竹光國民運動中心為竹市第二座國民運動中心，內部設置有籃（羽）球場、桌球室、室內游泳池、體適能中心、瑜珈及飛輪教室等，並附設地下停車場，平假日運動、游泳民眾不少，每年平均服務超過20萬人次。

不過，竹光國民運動中心每逢豪大雨常會發生積淹水問題，連帶影響一樓電梯使用，市府安排專業技師及廠商聯合會勘，發現原因出在運動中心停車塔上方屋頂平台因豪大雨洩水不及造成積水，雨水累積至一定程度後沿電梯井灌入機坑，管理人員為顧及民眾安全而暫時關閉電梯。

市府教育處長陳木金表示，市府為提升到館民眾使用設施安全性，並避免運動中心的相關設施設備受雨水侵蝕損壞，於去年3月進行「竹光國民運動中心停車塔平台漏水修繕工程」發包作業，以改善停車塔屋頂平台洩水問題，併同解決一樓電梯間出入口排水問題，相關改善工程已完工驗收並開放使用。

市府指出，竹光國民運動中心停車塔修繕工程近期完工後，到館民眾反映良好，也給予市府肯定，未來市府將持續攜手與運動中心營運廠商合作，繼續維護並提高運動中心設施設備的使用安全性，提供市民優質舒適的全民運動空間。

竹市竹光國民運動中心停車塔平台修繕完工，可望解決積淹水問題。圖／竹市府提供
竹市竹光國民運動中心停車塔平台修繕完工，可望解決積淹水問題。圖／竹市府提供
竹市竹光國民運動中心停車塔平台修繕完工，可望解決積淹水問題。圖／竹市府提供
竹市竹光國民運動中心停車塔平台修繕完工，可望解決積淹水問題。圖／竹市府提供

新竹 運動 電梯

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