竹市警開學日動員百警護童 高虹安提醒學生小心過馬路

今天開學日，新竹市警察局一早動員近百名警民力，針對轄內各國小啟動護童專案勤務，加強校園周邊的交通及治安維護。市長高虹安也到東門國小關心上學狀況，特別提醒學生不要為了趕著上學怕遲到就用跑的過馬路，還是要遵守交通規則，避免小意外發生，一切平安至上。

高虹安今天早上在新竹市警察局長邱紹洲、教育處長陳木金陪同下到東門國小了解上學情形，高虹安也指引學生走上綠色的行人穿越線再走進校園，把握機會和學生、家長道早安，感謝導護老師、警察一早執勤守護學生安全。

高虹安說，竹市警察局今天針對轄內國民小學啟動護童專案勤務，動員近百名警民力，加強校園周邊的交通及治安維護交通，她強調安全觀念需要向下扎根，提醒家長們接送學童上下學時，記得遵守交通規則，讓孩子學習正確的交通安全觀念。

新竹市東門國小臨近市區且學生眾多，市府在周邊打造通學步道與人車分流等設施，高虹安強調，市府持續向中央爭取建置通學步道經費，已獲6億多元將推動設置33案，打造安心通學環境。

警察局長邱紹洲表示，為維護學童上下學的交通安全，市府持續做好校園周邊交通安全措施，同時也呼籲駕駛人行經校園周邊路口時應降低車速，並在行人穿越道前停車讓行，減少車禍事故發生；並請家長接送學童時嚴守交通規則，選擇合適的停車場或合法路邊停車地點，以確保學童的進出安全。