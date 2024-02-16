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竹市警開學日動員百警護童 高虹安提醒學生小心過馬路

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天開學日，市長高虹安到東門國小關心上學狀況。圖／竹市府提供
今天開學日，市長高虹安到東門國小關心上學狀況。圖／竹市府提供

今天開學日，新竹市警察局一早動員近百名警民力，針對轄內各國小啟動護童專案勤務，加強校園周邊的交通及治安維護。市長高虹安也到東門國小關心上學狀況，特別提醒學生不要為了趕著上學怕遲到就用跑的過馬路，還是要遵守交通規則，避免小意外發生，一切平安至上。

高虹安今天早上在新竹市警察局長邱紹洲、教育處長陳木金陪同下到東門國小了解上學情形，高虹安也指引學生走上綠色的行人穿越線再走進校園，把握機會和學生、家長道早安，感謝導護老師、警察一早執勤守護學生安全。

高虹安說，竹市警察局今天針對轄內國民小學啟動護童專案勤務，動員近百名警民力，加強校園周邊的交通及治安維護交通，她強調安全觀念需要向下扎根，提醒家長們接送學童上下學時，記得遵守交通規則，讓孩子學習正確的交通安全觀念。

新竹市東門國小臨近市區且學生眾多，市府在周邊打造通學步道與人車分流等設施，高虹安強調，市府持續向中央爭取建置通學步道經費，已獲6億多元將推動設置33案，打造安心通學環境。

警察局長邱紹洲表示，為維護學童上下學的交通安全，市府持續做好校園周邊交通安全措施，同時也呼籲駕駛人行經校園周邊路口時應降低車速，並在行人穿越道前停車讓行，減少車禍事故發生；並請家長接送學童時嚴守交通規則，選擇合適的停車場或合法路邊停車地點，以確保學童的進出安全。

新竹市警察局第三分局長侯興龍今天一早也趁開學日到香山國小校門口宣導預防犯罪，並發送文具宣導品，提醒家長及學童注意防範詐騙集團常用詐騙手法，包含勿聽信不明來電指示操作提款機、不單獨與網友見面，不提供個資聯絡方式及家裡資料給網友，就學途中結伴同行，快樂上學，平安回家。

今天開學日，市長高虹安到東門國小關心上學狀況，同時會同警方加強反詐騙宣導。圖／竹市府提供
今天開學日，市長高虹安到東門國小關心上學狀況，同時會同警方加強反詐騙宣導。圖／竹市府提供
新竹市警察局第三分局長侯興龍今天一早也趁開學日到香山國小校門口宣導預防犯罪，並發送文具宣導品，圖／竹市府提供
新竹市警察局第三分局長侯興龍今天一早也趁開學日到香山國小校門口宣導預防犯罪，並發送文具宣導品，圖／竹市府提供

開學日 高虹安

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