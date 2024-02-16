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牛欄河親水公園新設公廁 苗栗特色館停車場公廁優化

聯合報／ 記者巫鴻瑋胡蓬生／連線報導

春節觀光旺季，景點公廁可不行。新竹縣關西鎮牛欄河親水公園今年新設公廁，燈泡卻被偷光，好在過年前緊急重新安裝完成；苗栗縣文化觀光局也完成公館鄉苗栗特色館停車場公廁優化，設有性別友善、親子和無障礙廁間。兩處公廁的完工，都讓民眾感到「好方便」。

牛欄河親水公園是竹縣知名景點，因國片「我的少女時代」聲名大噪，橫跨牛欄河上方的東安古橋，更與牛欄河兩岸的櫻花互相襯托，成為賞花去處，不過常有民眾反映周邊找不到公廁，只能多走幾步路到附近商家借廁所。

鎮公所為此在西岸先設臨時廁所，但民眾反映不佳，為解決日益增加的需求，去年規畫在東岸新設永久性公廁，讓民眾賞景更方便，卻意外在驗收時發現燈泡全被偷光，只得緊急重新安裝。鎮長陳光彩昨說，已決定盡快在河道兩側加裝5組監視器，並請警方追查。

苗栗縣文化觀光局也完成公館鄉苗栗特色館停車場公廁優化，趕在春節啟用，設有性別友善、親子和無障礙廁間，共4座免治馬桶，園區另外2座公廁也正著手辦理優化，預估5月完工。

今年春節天氣晴朗，吸引許多遊客到苗栗一遊，縣府透過大數據統計資料，估算7天連假到苗栗走春的人數超過175萬人次，住房率也攀升，部分地區住房率甚至高達9成，幾乎滿房。縣府說，將陸續提升旅遊景點服務品質，讓觀光客擁有更好的度假體驗。

公廁 春節 景點

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