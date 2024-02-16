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青少年志工品牌 溫馨廚房擴大 頭屋明德社區加入

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭屋鄉明德社區加入「溫馨廚房」行列，今天揭牌啟動。圖／明德社區發展協會提供
苗栗縣頭屋鄉明德社區加入「溫馨廚房」行列，今天揭牌啟動。圖／明德社區發展協會提供

苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」打造青少年志工品牌，頭屋鄉明德社區加入行列，今天揭牌啟動，家庭志工帶著青少年假日送餐給獨居或老弱長輩關懷，好事在地方持續傳承。

三義溫馨廚房11年前由一群青少年組成，利用假日騎自行車送餐、陪伴獨居老人，愛心還曾輸出到柬埔寨，許多成員都是國內最高青少年志工獎的得主，目前在後龍鎮、苗栗市各有一處溫馨廚房，頭屋明德社區發展協會溫馨廚房今天揭牌。

明德村長謝文達說，明德推動社區福利化，運用社區導覽費及捐助收入，參考三義溫馨廚房的模式，今年初試營運，社區家庭志工帶領青少年洗菜、挑菜、煮菜以及送餐，帶血壓計、溫度計關懷獨居老人及弱勢長輩，幾次以後青少年就很熟練上手。

青少年志工蕭靖璇說，踏入志願服務行列，不只是長輩的笑容，離開時那句「再見」更像是一種承諾，因此一投入就持續6年，開始只會燒熱開水，克服怕油恐懼，成為獨當一面展現廚藝的志工，她未來想考取職能治療相關科系，成立日間照顧中心，投入銀髮照顧領域。

三義溫馨廚房指導老師曾淑敏認為，溫馨廚房好事在地方流傳，打造青少年志工品牌，尤其是社區願意帶孩子，從小做志工服務扎根，未來從事服務的可能性可以非常大。

廚房 獨居老人

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「溫馨廚房」青少年志工品牌擴大 頭屋明德社區入列

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