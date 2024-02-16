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清大櫻花正美麗 竹市3大賞櫻勝地 2周後爆發

聯合報／ 記者王駿杰張裕珍／新竹報導
新竹公園每年櫻花花期從2月持續到4月，目前花況約四成，兩周後是最佳賞櫻時段。記者王駿杰／攝影
新竹公園每年櫻花花期從2月持續到4月，目前花況約四成，兩周後是最佳賞櫻時段。記者王駿杰／攝影

春雨過後氣溫回暖，櫻花爭相綻放，清華大學台積館前的百株櫻花林已爆發，粉紅一片美不勝收；竹市3大賞櫻勝地目前以新竹公園開花約4成最多，預計2周後大爆發，頭前溪左岸也開約2成，汀埔圳則要等到下月中旬。

新竹公園是新竹市最大賞櫻勝地，種櫻花面積最大、樹齡最高，公園建於1916年，占地約18公頃，栽種河津櫻、富士櫻和八重櫻3品種，多達800餘株，過年前已陸續開花，近日放晴，開花數量更多，吸引民眾賞花。

市府城市行銷處昨表示，新竹公園每年櫻花期從2月持續到4月，目前花況約4成，2周後是最佳賞櫻時段，市府也預計會舉辦元宵晚會與賞櫻活動，今年在麗池水面也打造一座燈會紫區輔燈「花現龍蹤」，歡迎民眾觀賞，順遊玻璃工藝博物館及市立動物園等景點。

隱身頭前溪及溪洲橋中間的左岸單車道也有櫻花林，長度約100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況約開2成，月底是最佳賞花期。

市府指出，汀甫圳有櫻花小徑之譽，百來公尺小巷種逾60棵富士櫻、墨染櫻、山櫻等，形成桃紅、粉紅漸層花林，以富士櫻為多數，花期較晚，預計3月中盛開。

清大台積館前的大草坪因土地肥沃、排水良好，13年前種下近170棵山櫻花，近年花況都很不錯，可從寶山路旁南大門進入賞櫻。

新竹 櫻花 賞櫻

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