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桃園燈會2月21日登場 南北絢亮比拚

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典，龍潭大池「翔耀龍潭」主燈秀絢麗登場。圖／龍潭區公所提供
南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典，龍潭大池「翔耀龍潭」主燈秀絢麗登場。圖／龍潭區公所提供

2024年桃園龍年元宵燈會，龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典17日率先上場，楊梅靚靚楊梅燈會隨後迎客，桃園燈會則在21日隆重登場，3場燈會將讓桃園南、北區的元宵慶典熱鬧十足。

今年桃園燈會21日起在北桃園的南昌森林運動公園及虎頭山創新園區登場，南桃園地區的龍潭元宵燈會提早自17日起至3月3日在龍潭大池展開，為期16天，主燈「翔耀龍潭」亮燈後，每周六、日晚間整點呈現絢麗燈光秀，另邀民眾彩繪燈籠，展區還有「舞動龍寶」互動燈組，營造迷人彩虹光廊。

「迎古董」是早期龍潭農村過年的踩街遊行習俗，據傳從日本昭和年間至今不曾間斷，已是龍潭地區傳統百年慶典；「接財神」也是龍元宮一年一度元宵盛大活動，2007年起兩者結合，成為龍潭特色活動，廣受民眾歡迎。

龍潭區長黃世琪昨表示，今年迎古董接財神活動有神巡客庄、千人撙擲筊比賽、元宵祈福鑽轎底迎財寶、迎財神遶境、迎金母補財庫等，難得一見，廟方周邊燈牆、主燈亮麗，還有在地26個隊伍踩街熱鬧慶元宵，周末有紀念小禮品可領取，歡迎闔家參與。

2024靚靚楊梅慶元宵燈會24日下午3時在楊梅火車站展開，區公所表示，屆時有特色踩街表演，來自各里及社團45隊、約2000多人一起慶元宵，並發放限量「楊梅小提燈」，當天元宵晚會另有多元節目表演。

元宵 桃園 燈會

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