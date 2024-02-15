快訊

熱海大飯店月底熄燈 首個「溫泉宿舍」含水電每日僅百元也走入歷史

昔All in台積電慘賠一輛大牛 Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣奇蹟自來

陸喊「訂滿飯店」！帛琉總統寫信給美議員稱遭利誘 涉外人士：信是真的

大數據統計 春節7天連假造訪苗栗遊客逾175萬人次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
春節連假期間苗栗縣內各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯拱天宫更是湧入大量信徒參拜白沙屯媽，熱鬧滾滾。記者胡蓬生／攝影
春節連假期間苗栗縣內各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯拱天宫更是湧入大量信徒參拜白沙屯媽，熱鬧滾滾。記者胡蓬生／攝影

今年春節連假天氣晴朗，吸引許多遊客到苗栗一遊，苗栗縣政府透過大數據統計資料，估算出7天連假到苗栗走春的人數超過175萬人次，住房率也攀升，部分地區住房率甚至高達9成，幾乎滿房。

苗栗縣文化觀光局指出，春節連假期間縣內旅館、民宿平均住房率達6成，其中大年初一到初三，各景點住房率接近8成，泰安、苑裡的溫泉旅館、頭份親子設施旅店，住房率更高達9成，可說一房難求。

文觀局表示，通過大數據統計，春節連假期到苗栗各景點走春的人數，其中三義木雕水美街約48.6萬人次、大湖地區有30萬人次、泰安溫泉風景區達26.7萬人次、南庄老街近69.5萬人次到訪，7天連假蒞苗人次突破175萬，展現苗栗觀光大縣的氣勢。

春節期間，許多民眾會到廟裡參拜，縣內各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯拱天宮更是湧入大量信徒來參拜白沙屯媽；另外各處熱門景點，包括竹南龍鳳漁港、三義勝興車站、南庄老街，年節期間街區都是車水馬龍；大湖、泰安地區適逢草莓盛產期及溫泉季，來體驗採果、泡湯樂趣的遊客也是人潮滿滿。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗就是一座美麗的後花園，探訪自然風光，四季皆適宜，客家俗諺「有做無做，尞到天穿過，有賺無賺，總愛尞天穿」，苗栗客家地區過年氣氛會延續到正月二十天穿日，苗栗（火旁）龍、後龍慈雲宮攻炮城等元宵慶典也將到來，歡迎各地遊客規畫行程造訪苗栗，一同歡度元宵、鬧熱尞天穿。

春節連假期間苗栗縣內各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯拱天宫更是湧入大量信徒參拜白沙屯媽，熱鬧滾滾。記者胡蓬生／攝影
春節連假期間苗栗縣內各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯拱天宫更是湧入大量信徒參拜白沙屯媽，熱鬧滾滾。記者胡蓬生／攝影

春節 溫泉季 連假

延伸閱讀

春節類流感疫情較往年緩和 羅一鈞估2原因：春節後開學仍待觀察

台東春節救護案減少 消防局提醒元宵燃爆竹多注意

花蓮春節住宿率平均7成 太魯閣、東大門、燈會人氣旺

苗栗草莓溫泉季 春節連假湧入逾15萬車次

相關新聞

桃園這個公園櫻花林盛開美景 遊客賞櫻拍照打卡偽出國

桃園市中壢區莒光公園栽種200多棵櫻花樹，每年春暖2、3月櫻花盛開很是美麗，有「櫻花公園」美稱，春節來，櫻花盛開近5成，...

桃園人春節倒垃圾超熱情！塞紅包15萬元、壓轎金 全數捐出

桃園市清潔隊員今年春節前後加班收垃圾，雖然隨車宣傳「只收垃圾，不收紅包」，但環保局今天表示仍有熱情民眾為感謝隊員辛勞，在...

大數據統計 春節7天連假造訪苗栗遊客逾175萬人次

今年春節連假天氣晴朗，吸引許多遊客到苗栗一遊，苗栗縣政府透過大數據統計資料，估算出7天連假到苗栗走春的人數超過175萬人...

150家廠商釋6000個優質職缺 工程師月薪上看10萬元快搶

開春大吉各家廠商紛紛祭出好薪資廣納人才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月龍年開春陸續在桃園、中壢、新竹、苗栗等地區辦理5...

提供超優空間租金及客製化培訓 桃青創基地釋出進駐申請

桃園青年事務局轄管青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地等3處青創基地，2024年第1期進駐團隊進駐申請，自即日起至3月...

春節後開工！桃園市課後托育延長照顧服務 1小調降為35元

桃園市教育局今天表示，為支持家長的育兒需求，113年度寒假起，公立幼兒園原先的課後托育（延長照顧服務）收費已經由原本的1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。