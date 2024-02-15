大數據統計 春節7天連假造訪苗栗遊客逾175萬人次

今年春節連假天氣晴朗，吸引許多遊客到苗栗一遊，苗栗縣政府透過大數據統計資料，估算出7天連假到苗栗走春的人數超過175萬人次，住房率也攀升，部分地區住房率甚至高達9成，幾乎滿房。

苗栗縣文化觀光局指出，春節連假期間縣內旅館、民宿平均住房率達6成，其中大年初一到初三，各景點住房率接近8成，泰安、苑裡的溫泉旅館、頭份親子設施旅店，住房率更高達9成，可說一房難求。

文觀局表示，通過大數據統計，春節連假期到苗栗各景點走春的人數，其中三義木雕水美街約48.6萬人次、大湖地區有30萬人次、泰安溫泉風景區達26.7萬人次、南庄老街近69.5萬人次到訪，7天連假蒞苗人次突破175萬，展現苗栗觀光大縣的氣勢。

春節期間，許多民眾會到廟裡參拜，縣內各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯拱天宮更是湧入大量信徒來參拜白沙屯媽；另外各處熱門景點，包括竹南龍鳳漁港、三義勝興車站、南庄老街，年節期間街區都是車水馬龍；大湖、泰安地區適逢草莓盛產期及溫泉季，來體驗採果、泡湯樂趣的遊客也是人潮滿滿。