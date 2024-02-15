大數據統計 春節7天連假造訪苗栗遊客逾175萬人次
今年春節連假天氣晴朗，吸引許多遊客到苗栗一遊，苗栗縣政府透過大數據統計資料，估算出7天連假到苗栗走春的人數超過175萬人次，住房率也攀升，部分地區住房率甚至高達9成，幾乎滿房。
苗栗縣文化觀光局指出，春節連假期間縣內旅館、民宿平均住房率達6成，其中大年初一到初三，各景點住房率接近8成，泰安、苑裡的溫泉旅館、頭份親子設施旅店，住房率更高達9成，可說一房難求。
文觀局表示，通過大數據統計，春節連假期到苗栗各景點走春的人數，其中三義木雕水美街約48.6萬人次、大湖地區有30萬人次、泰安溫泉風景區達26.7萬人次、南庄老街近69.5萬人次到訪，7天連假蒞苗人次突破175萬，展現苗栗觀光大縣的氣勢。
春節期間，許多民眾會到廟裡參拜，縣內各大廟宇參香人潮不斷，通霄白沙屯拱天宮更是湧入大量信徒來參拜白沙屯媽；另外各處熱門景點，包括竹南龍鳳漁港、三義勝興車站、南庄老街，年節期間街區都是車水馬龍；大湖、泰安地區適逢草莓盛產期及溫泉季，來體驗採果、泡湯樂趣的遊客也是人潮滿滿。
苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗就是一座美麗的後花園，探訪自然風光，四季皆適宜，客家俗諺「有做無做，尞到天穿過，有賺無賺，總愛尞天穿」，苗栗客家地區過年氣氛會延續到正月二十天穿日，苗栗（火旁）龍、後龍慈雲宮攻炮城等元宵慶典也將到來，歡迎各地遊客規畫行程造訪苗栗，一同歡度元宵、鬧熱尞天穿。
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