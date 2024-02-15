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150家廠商釋6000個優質職缺 工程師月薪上看10萬元快搶

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月龍年開春陸續在桃園、中壢、新竹、苗栗等地區辦理5場徵才活動，共邀請150家廠商釋出6000個優質職缺。圖／勞發署桃竹苗分署
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月龍年開春陸續在桃園、中壢、新竹、苗栗等地區辦理5場徵才活動，共邀請150家廠商釋出6000個優質職缺。圖／勞發署桃竹苗分署

開春大吉各家廠商紛紛祭出好薪資廣納人才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月龍年開春陸續在桃園、中壢、新竹、苗栗等地區辦理5場徵才活動，共邀請150家廠商釋出6000個優質職缺，歡迎有求職需求的民眾或想轉職的朋友們，趁龍年開春來參加徵才活動，求個好彩頭。

22日竹北場在竹北國民運動中心舉辦，邀請52家廠商參與徵才、提供2400個優質職缺，其中有台灣矽科宏晟科技、欣興電子、辛耘企業等知名企業，提供儀電工程師、產品工程師、工安工程師、日文翻譯等，薪資上看7萬外，活動當天還有多元單位設攤，現場提供手作體驗。另同日苗栗場次因應年後轉職熱潮，辦理製造業主題徵才，邀請兆勁科技、鼎元光電、超豐電子等企業提供多項職缺，薪資上看6萬。

而桃園也舉辦3場次徵才活動，邀請到長榮航勤、饗賓餐旅、本源興、南岩半導體、新光三越百貨、鉅祥企業、輝能科技及大樹藥局等知名廠商參與並釋出眾多職缺，其中本源興股份有限公司的機構設計工程師薪資更是上看10萬，現場參加面試還可獲得精美小禮物，歡迎民眾把握機會踴躍參加，開春連發的一系列徵才活動。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗分署積極協助民眾進入缺工產業，推動疫後改善缺工擴大就業方案，並推出專案缺工就業獎勵鼓勵民眾就業，截至今年2月，已推介桃竹苗轄區6020位民眾至專案職缺。民眾若有特殊身分如中高齡、身心障礙者、二度就業婦女、獨力負擔家計者等失業勞工，經過各分署就業中心推介並成功就業滿30日，每月獎勵1萬元。相關可至台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查詢。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月龍年開春陸續在桃園、中壢、新竹、苗栗等地區辦理5場徵才活動，共邀請150家廠商釋出6000個優質職缺。圖／勞發署桃竹苗分署
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月龍年開春陸續在桃園、中壢、新竹、苗栗等地區辦理5場徵才活動，共邀請150家廠商釋出6000個優質職缺。圖／勞發署桃竹苗分署

桃園 職缺 薪資

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