快訊

陸漁船意外衝擊兩岸「底線」 金門憂大陸不承認金廈「禁限制水域線」

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

桃園元宵南北燈會絢亮比拚 龍潭夜燈光秀迎財神有看頭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典，龍潭大池燈光秀絢麗登場。圖／龍潭區公所提供
南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典，龍潭大池燈光秀絢麗登場。圖／龍潭區公所提供

2024年龍年春節尾聲，緊接元宵燈會將在桃園北、南區登場，南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典提早本月17日上場、楊梅靚靚楊梅燈會隨後亮燈迎客，龍潭區長黃世琪今天上午說，今年龍潭慶元宵在龍潭大池閃亮登場，主燈「翔耀龍潭」及夜間燈光秀絢麗，還有龍元宮接財神，循古禮神巡客庄、迎財神遶境及千人鑽轎底熱鬧迎元宵，歡迎遊客賞燈觀光。

今年桃園燈會本月21日起在北桃園的南昌森林運動公園及虎頭山創新園區登場，南桃園地區的龍潭元宵燈會更提早自17日起至3月3日在龍潭大池展開，為期16天，主燈「翔耀龍潭」亮燈後，每周六、日晚間7時至10時，整點呈現絢麗燈光秀，讓遊客可沉浸繽紛的彩色燈光中，龍潭區公所表示，燈會更邀請200多位民眾共創彩繪燈籠，非常特別，展區還有「舞動龍寶」互動燈組，營造迷人彩虹光廊。

2024靚靚楊梅慶元宵燈會，24日下午3 時在楊梅火車站展開元宵慶，楊梅區公所表示，楊梅燈會將展開特色踩街表演，來自楊梅各里及社團45隊、約2000多人一起進行創意踩街慶元宵，發放限量「楊梅小提燈」，當天夜間舉辦元宵晚會，邀請在地學校及街頭藝人、客家金曲樂團等多元節目表演，歡迎民眾來參與。

黃世琪表示，南桃園龍潭元宵燈海及燈光秀絢麗外，特別是龍元宮傳統的迎古董接財神習俗，向來是龍潭盛事，有神巡客庄、千人撙擲筊比賽，還有元宵祈福鑽轎底迎財寶、迎財神遶境、迎金母補財庫活動難得一見，廟方周邊燈牆、主燈亮麗，還有在地26個隊伍踩街熱鬧慶元宵，每周六、日有紀念小禮品領取，歡迎大家攜家帶眷驚喜參與元宵慶典。

南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典，龍潭大池「翔耀龍潭」主燈秀絢麗登場。圖／龍潭區公所提供
南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典，龍潭大池「翔耀龍潭」主燈秀絢麗登場。圖／龍潭區公所提供
南桃園的楊梅靚靚慶元宵燈會展開，區公所前設置燈區絢麗登場。圖／楊梅區公所提供
南桃園的楊梅靚靚慶元宵燈會展開，區公所前設置燈區絢麗登場。圖／楊梅區公所提供
南桃園的楊梅靚靚慶元宵燈會在楊梅車站前展開，龍騰主燈絢麗登場。圖／楊梅區公所提供
南桃園的楊梅靚靚慶元宵燈會在楊梅車站前展開，龍騰主燈絢麗登場。圖／楊梅區公所提供

元宵 桃園 燈會

延伸閱讀

台東春節救護案減少 消防局提醒元宵燃爆竹多注意

桃市府推地方創生亮點遊程 走進龍潭體驗文學之旅

走春賞燈路線！ 台南2大街區宮燈「神農街」、「府城成功燈會」 千盞燈籠大造復古風情

龍年主燈亮相不到一周就變黑？ 竹市府解釋：材質問題

相關新聞

桃園這個公園櫻花林盛開美景 遊客賞櫻拍照打卡偽出國

桃園市中壢區莒光公園栽種200多棵櫻花樹，每年春暖2、3月櫻花盛開很是美麗，有「櫻花公園」美稱，春節來，櫻花盛開近5成，...

春節後開工！桃園市課後托育延長照顧服務 1小調降為35元

桃園市教育局今天表示，為支持家長的育兒需求，113年度寒假起，公立幼兒園原先的課後托育（延長照顧服務）收費已經由原本的1...

「溫馨廚房」青少年志工品牌擴大 頭屋明德社區入列

苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」打造青少年志工品牌，頭屋鄉明德社區加入行列，明天揭牌啟動，家庭志工帶著青少年假日送餐給獨居或老弱...

桃園元宵南北燈會絢亮比拚 龍潭夜燈光秀迎財神有看頭

2024年龍年春節尾聲，緊接元宵燈會將在桃園北、南區登場，南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典提早本月17日...

中醫大新竹附醫藝廊龍年換主題 28件作品展現喜悅活力

為提供患者舒適與靜謐的空間，中國醫藥大學新竹附設醫院龍年藝廊換裝，打造喜悅與活力。院長陳自諒表示，這次策展一共展出5位藝...

新春開工首日 芎林鄉長宣布三大指標建設今年將完工

過年後，今天是新春開工的第一天，近年竹北市、芎林湧入許多年輕家庭，地方建設甚為急迫，竹北市長鄭朝方談到新的一年的期望，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。