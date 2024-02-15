桃園元宵南北燈會絢亮比拚 龍潭夜燈光秀迎財神有看頭

2024年龍年春節尾聲，緊接元宵燈會將在桃園北、南區登場，南桃園的龍潭區元宵藝術燈海暨龍潭迎古董接財神慶典提早本月17日上場、楊梅靚靚楊梅燈會隨後亮燈迎客，龍潭區長黃世琪今天上午說，今年龍潭慶元宵在龍潭大池閃亮登場，主燈「翔耀龍潭」及夜間燈光秀絢麗，還有龍元宮接財神，循古禮神巡客庄、迎財神遶境及千人鑽轎底熱鬧迎元宵，歡迎遊客賞燈觀光。

今年桃園燈會本月21日起在北桃園的南昌森林運動公園及虎頭山創新園區登場，南桃園地區的龍潭元宵燈會更提早自17日起至3月3日在龍潭大池展開，為期16天，主燈「翔耀龍潭」亮燈後，每周六、日晚間7時至10時，整點呈現絢麗燈光秀，讓遊客可沉浸繽紛的彩色燈光中，龍潭區公所表示，燈會更邀請200多位民眾共創彩繪燈籠，非常特別，展區還有「舞動龍寶」互動燈組，營造迷人彩虹光廊。

2024靚靚楊梅慶元宵燈會，24日下午3 時在楊梅火車站展開元宵慶，楊梅區公所表示，楊梅燈會將展開特色踩街表演，來自楊梅各里及社團45隊、約2000多人一起進行創意踩街慶元宵，發放限量「楊梅小提燈」，當天夜間舉辦元宵晚會，邀請在地學校及街頭藝人、客家金曲樂團等多元節目表演，歡迎民眾來參與。