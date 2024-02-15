中醫大新竹附醫藝廊龍年換主題 28件作品展現喜悅活力
為提供患者舒適與靜謐的空間，中國醫藥大學新竹附設醫院龍年藝廊換裝，打造喜悅與活力。院長陳自諒表示，這次策展一共展出5位藝術家，28件作品，包含朱德群「喜相逢」、陳嘉慧「橙韻花蔚」、劉邦光「家園」、 傅振賢「生活日誌」、蔡政維雕塑「騰精靈」等國際級藝術家，主題以喜悅、活力、自由以及慢活。
名冠藝術館總監陳昭賢指出，1樓大廳安排藝術家朱德群的石版畫，以喜相逢、生命喜悅、活力為主，色彩繽紛、斑斕、柔和，希望病患和家屬來院，心靈升起溫馨的喜悅，而在藥劑科也展出藝術家陳嘉慧的作品，以生命花卉為主要繪畫，讓人感到復甦的開心喜悅。
中醫大新竹附醫執行長張宜真指出，在地下1樓中醫大藝廊，以人物跟家園空間為主要的對話。86歲的藝術家劉邦光作品充滿夢幻的家園，展現出舒適與靜謐的空間，希望在他生命中，畫出心中的烏托邦應許之地，心目中最理想的一種家園，另名藝術家傅振賢的人物繪畫，則以靜謐感慢慢帶出希望的等待。
張宜真表示，2位新竹縣重量級前輩，以人跟家園的一種凝視跟對望，代表生命的可貴，代表一種慢活的生活態度。
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