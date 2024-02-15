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高虹安赴議會拜年龍年吉祥話連發 祝府會「和樂龍龍」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安（中）今天早上率領副市長邱臣遠（右一）、秘書長張治祥（左一）到議會向議長許修睿（右二）、副議長余邦彥（左二）拜年。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安（中）今天早上率領副市長邱臣遠（右一）、秘書長張治祥（左一）到議會向議長許修睿（右二）、副議長余邦彥（左二）拜年。記者張裕珍／攝影

今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安上午到各局處拜年，接著率領副市長邱臣遠、秘書長張治祥與21名局處長到議會向議長許修睿、副議長余邦彥、秘書長沈敏欽等人拜年，高虹安龍年吉祥話連發，祝福大家「龍」光煥發、笑「龍」可掬，也希望府會和樂「龍龍」，今年更加協調合力推動更多對新竹市民有利的政策與建設。

高虹安一早率領副市長邱臣遠、秘書長張治祥以及人事處「拜年大隊」到各局處向市府員工拜年，也順道發送新春小禮品。今年發送給每名市府員工的禮品為一份伸縮證件套，上頭特別印製新竹市市徽，已有員工立刻換上新的證件套，迎接龍年開工。

在到各局處巡禮拜完年後，高虹安也帶著所有局處長步行到隔壁的新竹市議會議長室拜年，發送一元小紅包給議會員工，許修睿也熱情迎接，回送五元的平安發財金給局處長，祝福大家龍年開工大吉。府會彼此也互道新年快樂，替開工日增添不少喜氣。

高虹安拜年時也信手年來多句龍年吉祥話，祝賀在場的大家「龍」光煥發、笑「龍」可掬，新的一年也要生龍活虎、龍飛鳳舞、飛龍在天、錢龍有春，以及龍年行大運、好運「龍」總來。許修睿聽了也打趣笑說，市長口才太好，讓他講不出話來。

高虹安率領所有局處長來到議會拜年，還特別提及希望議員們新的一年對局處長能笑「龍」可掬，府會互動也要和樂「龍龍」，未來府會更加協調，期許今年能夠推動、創造更多且對市民更有益處的福利政策與建設，攜手邁向嶄新開創的龍年。

今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安今天早上到各局處拜年，接著率領副市長邱臣遠、秘書長張治祥與21名局處長到議會向議長許修睿等人拜年。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安今天早上到各局處拜年，接著率領副市長邱臣遠、秘書長張治祥與21名局處長到議會向議長許修睿等人拜年。記者張裕珍／攝影
新竹市議長許修睿（右一）發小紅包給局處長們拜年。記者張裕珍／攝影
新竹市議長許修睿（右一）發小紅包給局處長們拜年。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市政府今天送伸縮證件套給每名市府員工。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市政府今天送伸縮證件套給每名市府員工。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安今天早上到各局處拜年，接著率領副市長邱臣遠、秘書長張治祥與21名局處長到議會向議長許修睿等人拜年。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安今天早上到各局處拜年，接著率領副市長邱臣遠、秘書長張治祥與21名局處長到議會向議長許修睿等人拜年。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安（左二）今天早上到議會向議長許修睿（左三）等人拜年。記者張裕珍／攝影
今天是大年初六開工日，新竹市長高虹安（左二）今天早上到議會向議長許修睿（左三）等人拜年。記者張裕珍／攝影

拜年 高虹安 龍年

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