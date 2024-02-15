張善政開工說故事！勉團隊拚全民照顧 發揮創意建設有感

桃園市政府今天上午在一樓舉辦新春團拜，市長張善政表示過去一年和大家共事，覺得一家人的感覺越來越濃，希望大家在春節假期已養精蓄銳，年假後再為桃園打拚。希望把桃園打造為宜居城市，好通勤、好工作、好就學、好生活，在交通產業各各面相，他與市府團隊完成超過150項在選舉時對市民的建設承諾，沒有跳票。

張善政指出，希望桃園是一個能妥善照顧市民的城市，也就是「全民照顧」的城市，像孕婦從懷孕到產後心理諮商與小朋友讀幼兒園大班起 免學雜費，市府都能做好照顧工作。

張善政說，過年期間他到宮廟參香、發福袋，一位太太帶著幼兒排隊，激動握住他的手 說「謝謝你（市長）救了我先生的命」，他一下子摸不著頭腦怎麼回事；旁邊的人說，因為婦人的先生申請市府全額補助的低劑量肺癌篩檢（LDCT），檢出為癌症零期至一期之間，於是趕快接受後續治療，太太非常感激。

張善政表示，他一直在想這位太太的先生如果沒接受檢查，到後面肺癌嚴重了，她和兩位幼兒要怎麼過日子？他過去看過很多肺癌篩檢的數字，數字是冰冷的，但是當下這位太太激動抓住他的手說「謝謝你救了我老公的命」，這個感受和看數字很不一樣，非當有溫度。

張善政表示已經請王明鉅副市長和市府相關局處，為免費篩檢LDCT做好續的關懷與追蹤，這也是剛才說的「全民照顧」要做的，讓不同的年齡層與高風險者都能受到好的照顧。

張善政也說明，接下來的一年除了繼續推動建設，還要做好數位治理，無論在交通，或世界各國、各城市都很重視的淨零碳排等，各方面都要審慎應對，要做得更好。

他舉例過年期間大溪的遊客日均量和往年差不多，但是他聽到的是交通比往年好，這也驗證交通並非只有花大錢開新的路才能改善，透過管理與創意也能改善交通問題。

張善政鼓勵新的一年市府團隊發揮創意，該花錢的每一塊錢都是要花在刀口上，更重要的是每位同仁要發揮市政創意，花小錢發揮創意往往讓市民更有感，這也是期待大家今年努力的方向。