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苗栗特色館停車場公廁優化完成 增設免治馬桶等設施

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公館鄉農會在特色館園區內建置「隘寮下•奉茶亭」餐飲空間。圖／苗栗縣政府提供
公館鄉農會在特色館園區內建置「隘寮下•奉茶亭」餐飲空間。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局基於友善服務理念，在完成三義木雕館公廁優化後，位於公館鄉的苗栗特色館停車場公廁也接著完成優化，今年春節期間啟用，建置有性別友善廁間、親子廁間，還有2間無障礙廁間，公廁內共有4座免治馬桶，盼提供遊客優質服務品質。

苗栗文觀局指出，特色館停車場公廁由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，但相關設施頻繁損壞且維修不易，經向中央爭取整建經費，獲環境部「優質公廁與美質環境推動計畫」補助188萬元，縣府自籌款212萬元，共400萬元更新相關老舊設備。

文觀局長林彥甫表示，為因應多元族群及各年齡層民眾的不同需求，特色館停車場公廁除增設友善服務設施，並建置有1間性別友善廁間，1間親子廁間，另外還有2間無障礙廁間，不僅重視性平觀念、友善多元性別，廁所也兼具美觀、乾淨及滿足多元社會的需求；園區內另外兩座公廁目前也正著手辦理優化，預估5月間可完工。

文觀局表示，特色館園區內的苗栗陶瓷博物館新春期間推出「陶．醉．瓷」苗栗陶藝的魅力之旅，展期至2月29日，為營造園區陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動的樂趣，每天下午1點30分安排「現地創作」活動；園內還有公館農會打造的食農教育基地「福菜故事館」、「芋香町」賣場、「隘寮下•奉茶亭」餐飲空間及苗栗縣農會的「社區小舖」，歡迎遊客到特色館安排一場行春之旅。

特色館園區內的苗栗陶瓷博物館新春期間推出「陶．醉．瓷」苗栗陶藝魅力之旅，每天下午1點30分安排「現地創作」活動。圖／苗栗縣政府提供
特色館園區內的苗栗陶瓷博物館新春期間推出「陶．醉．瓷」苗栗陶藝魅力之旅，每天下午1點30分安排「現地創作」活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局在完成三義木雕館公廁優化後，位於公館鄉的苗栗特色館停車場公廁也接著優化完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局在完成三義木雕館公廁優化後，位於公館鄉的苗栗特色館停車場公廁也接著優化完成。圖／苗栗縣政府提供
公館農會在特色館園區內打造的食農教育基地「福菜故事館」。圖／苗栗縣政府提供
公館農會在特色館園區內打造的食農教育基地「福菜故事館」。圖／苗栗縣政府提供

停車場 公廁 性別

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