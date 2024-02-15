聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗特色館停車場公廁優化完成 增設免治馬桶等設施
苗栗縣文化觀光局基於友善服務理念，在完成三義木雕館公廁優化後，位於公館鄉的苗栗特色館停車場公廁也接著完成優化，今年春節期間啟用，建置有性別友善廁間、親子廁間，還有2間無障礙廁間，公廁內共有4座免治馬桶，盼提供遊客優質服務品質。
苗栗文觀局指出，特色館停車場公廁由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，但相關設施頻繁損壞且維修不易，經向中央爭取整建經費，獲環境部「優質公廁與美質環境推動計畫」補助188萬元，縣府自籌款212萬元，共400萬元更新相關老舊設備。
文觀局長林彥甫表示，為因應多元族群及各年齡層民眾的不同需求，特色館停車場公廁除增設友善服務設施，並建置有1間性別友善廁間，1間親子廁間，另外還有2間無障礙廁間，不僅重視性平觀念、友善多元性別，廁所也兼具美觀、乾淨及滿足多元社會的需求；園區內另外兩座公廁目前也正著手辦理優化，預估5月間可完工。
文觀局表示，特色館園區內的苗栗陶瓷博物館新春期間推出「陶．醉．瓷」苗栗陶藝的魅力之旅，展期至2月29日，為營造園區陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動的樂趣，每天下午1點30分安排「現地創作」活動；園內還有公館農會打造的食農教育基地「福菜故事館」、「芋香町」賣場、「隘寮下•奉茶亭」餐飲空間及苗栗縣農會的「社區小舖」，歡迎遊客到特色館安排一場行春之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言