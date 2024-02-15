苗栗特色館停車場公廁優化完成 增設免治馬桶等設施

苗栗縣文化觀光局基於友善服務理念，在完成三義木雕館公廁優化後，位於公館鄉的苗栗特色館停車場公廁也接著完成優化，今年春節期間啟用，建置有性別友善廁間、親子廁間，還有2間無障礙廁間，公廁內共有4座免治馬桶，盼提供遊客優質服務品質。

苗栗文觀局指出，特色館停車場公廁由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，但相關設施頻繁損壞且維修不易，經向中央爭取整建經費，獲環境部「優質公廁與美質環境推動計畫」補助188萬元，縣府自籌款212萬元，共400萬元更新相關老舊設備。

文觀局長林彥甫表示，為因應多元族群及各年齡層民眾的不同需求，特色館停車場公廁除增設友善服務設施，並建置有1間性別友善廁間，1間親子廁間，另外還有2間無障礙廁間，不僅重視性平觀念、友善多元性別，廁所也兼具美觀、乾淨及滿足多元社會的需求；園區內另外兩座公廁目前也正著手辦理優化，預估5月間可完工。