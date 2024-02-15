竹市三大賞櫻景點兩周後綻放 清大櫻花已爆發

春雨過後氣溫回暖，櫻花爭相綻放，國立清華大學台積館前的百株櫻花林已經爆發，粉紅一片美不勝收；新竹市也有三大賞櫻勝地，包含新竹公園、頭前溪左岸、汀埔圳，不過，新竹公園目前開花約四成，頭前溪左岸與汀埔圳花目前僅開兩成，預計要兩周後才會大爆發，屆時民眾不用舟車勞頓，在市區就宛如置身日本賞櫻。

清大指出，清大校內台積館前的大草坪因土地肥沃、排水良好，13年前種下近170棵山櫻花，經過細心呵護，近幾年花況都很不錯，民眾不用遠赴司馬庫斯、武陵農場，清大校園就有美美的櫻花可賞，民眾可從學校寶山路旁的南大門進來，即可見櫻花，呼籲大家要依規定停車、賞花不傷花，一起感受粉色浪漫。

市府指出，竹市104平方公里面積有新竹公園、頭前溪左岸、汀埔圳，其中，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，也是市區最大賞櫻勝地，公園興建於西元1916年，佔地面積約18公頃，共栽種30個品種、800餘株櫻花。

新竹公園櫻花是2003年台、日民間協會交流，由日本人捐贈數棵櫻花樹後，由「櫻花爺爺」楊根棟、退休里長楊建榮等志工接棒，出錢出力嫁接出來許多品種，打造出櫻花林，每年花期從2月持續到4月，目前花況約四成，兩周後是最佳賞櫻時段，市府也預計會舉辦元宵晚會與賞櫻活動。

隱身於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道也有櫻花林，長度約100公尺，品種為河津櫻、山櫻，目前花況約開兩成，二月底是最佳賞花期。