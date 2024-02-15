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3月1日苗栗縣府重大人事變動 鍾東錦這樣說…
苗栗縣長鍾東錦上任1年多，今年3月1日將有首次重大人事變動，涉及縣府衛生局等幾個局處長，鍾今天透露相關人選「老實說我還在擬」，一定會符合專長適才適所，請鄉親拭目以待。
縣府重要人事，鍾東錦前年12月25日接棒前縣長徐耀昌，鍾、徐是政治盟友，鍾至今都尊徐是老大哥，縣府局處長1年多來僅民政處前處長彭基山調任參議，民政處長巫恒昭新任，並沒有重大變動。
縣府參議徐榮隆今年1月退休，衛生局長張蕊仙將於3月退休，3月1日行政處、計畫處合併，原住民族事務中心恢復一級單位原住民及族群發展處掛牌，牽動人事備受注目，政壇也傳出可能異動名單及接任人選，鍾東錦沒有鬆口證實。
鍾東錦今天率同副縣長鄧桂菊等縣府局處長，先後到苗栗市玉清宮、天雲廟新春祈福團拜，他受訪表示，人事異動會涉及幾個局處，他目前還在擬，還沒有很確定，當然一定會符合專長適才適所，讓縣府行動力更好，這是他的一貫目標，請大家拭目以待，時機成熟就會公告。
今天團拜，鍾東錦表示，今年他想要求希望站在第一線與鄉親接觸櫃員、行政人員，可以笑臉面對鄉親，服務態度可以再調整，讓鄉親到縣府、地政或戶政單位，甚至是鄉鎮市公所，感覺是親切的，他認為這一點非常重要，包括行政效率，速度能不能再加快。
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