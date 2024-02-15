快訊

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

陸平台同商品價差3倍 大數據把蘋果用戶當肥羊

「做壞事沒找我？」晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3月1日苗栗縣府重大人事變動 鍾東錦這樣說…

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（中）今天率同副縣長鄧桂菊等縣府局處長，新春祈福團拜，期許團隊可以笑臉面對鄉親，服務態度可以再調整。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）今天率同副縣長鄧桂菊等縣府局處長，新春祈福團拜，期許團隊可以笑臉面對鄉親，服務態度可以再調整。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦上任1年多，今年3月1日將有首次重大人事變動，涉及縣府衛生局等幾個局處長，鍾今天透露相關人選「老實說我還在擬」，一定會符合專長適才適所，請鄉親拭目以待。

縣府重要人事，鍾東錦前年12月25日接棒前縣長徐耀昌，鍾、徐是政治盟友，鍾至今都尊徐是老大哥，縣府局處長1年多來僅民政處前處長彭基山調任參議，民政處長巫恒昭新任，並沒有重大變動。

縣府參議徐榮隆今年1月退休，衛生局長張蕊仙將於3月退休，3月1日行政處、計畫處合併，原住民族事務中心恢復一級單位原住民及族群發展處掛牌，牽動人事備受注目，政壇也傳出可能異動名單及接任人選，鍾東錦沒有鬆口證實。

鍾東錦今天率同副縣長鄧桂菊等縣府局處長，先後到苗栗市玉清宮、天雲廟新春祈福團拜，他受訪表示，人事異動會涉及幾個局處，他目前還在擬，還沒有很確定，當然一定會符合專長適才適所，讓縣府行動力更好，這是他的一貫目標，請大家拭目以待，時機成熟就會公告。

今天團拜，鍾東錦表示，今年他想要求希望站在第一線與鄉親接觸櫃員、行政人員，可以笑臉面對鄉親，服務態度可以再調整，讓鄉親到縣府、地政或戶政單位，甚至是鄉鎮市公所，感覺是親切的，他認為這一點非常重要，包括行政效率，速度能不能再加快。

苗栗縣長鍾東錦（中）今天率同副縣長鄧桂菊等縣府局處長，新春祈福團拜，期許團隊可以笑臉面對鄉親，服務態度可以再調整。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）今天率同副縣長鄧桂菊等縣府局處長，新春祈福團拜，期許團隊可以笑臉面對鄉親，服務態度可以再調整。記者范榮達／攝影

原住民 衛生局 鍾東錦

延伸閱讀

影／賴清德拱天宮參香 鍾東錦：苗栗需要中央關愛的眼神

2家7車長占免費停車場 大湖鄉長：一定會朝車收費規畫

感謝辛勞 苗縣長鍾東錦發放福袋、祝各局處人員新年快樂

「金龍迎春」龍年新春福袋 鍾東錦初一、初二廟宇發送

相關新聞

桃園這個公園櫻花林盛開美景 遊客賞櫻拍照打卡偽出國

桃園市中壢區莒光公園栽種200多棵櫻花樹，每年春暖2、3月櫻花盛開很是美麗，有「櫻花公園」美稱，春節來，櫻花盛開近5成，...

3月1日苗栗縣府重大人事變動 鍾東錦這樣說…

苗栗縣長鍾東錦上任1年多，今年3月1日將有首次重大人事變動，涉及縣府衛生局等幾個局處長，鍾今天透露相關人選「老實說我還在...

開一次會要2萬張紙 桃園水務局開發雲端系統推無紙化

桃園市政府水務局提倡節能減碳，去年10月推動公共建設審查流程無紙化，花費150萬元開發雲端審查系統，至今已運用在10餘件...

春節連假近尾聲、桃園燈會接力 搭大眾運輸抽金手環

春節即將結束，桃園元宵燈會下周三（21日）接力登場。桃園市政府今年安排「南昌森林公園」與「虎頭山創新園區」雙展區，為鼓勵...

造福長者 竹市全口活動假牙補助申請開始

新竹市65歲以上長者比例佔全市人口13.5％，竹市府持續推動「長者全口活動假牙補助」，今指出，113年度補助已開跑，對象...

南庄熱門秘境景點「苦花潭」 參山處完成步道改善工程

苗栗縣南庄鄉鹿場部落的苦花潭近年成為秘境網美景點，但通行的產業道路高度落差大，行走不易，深潭曾也曾發生數起跳水意外，救援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。