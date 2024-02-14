開一次會要2萬張紙 桃園水務局開發雲端系統推無紙化

桃園市政府水務局提倡節能減碳，去年10月推動公共建設審查流程無紙化，花費150萬元開發雲端審查系統，至今已運用在10餘件審查案上，評估試辦成效不錯，將擴大推廣到審查案以外業務，朝全面無紙化方向努力。

桃園市水務局主責除了民眾熟知的污水設施管理工程，還有水利防災、坡地管理、再生水企劃管理等業務，由於許多公共建設需要開會審查，而開會印製資料需耗費大量紙張，且內容經開會修改調整，往往需要重印，紙張使用量驚人。

水務局綜合規畫科長何積忠表示，有些公共建設規模較大，審查資料相對較多，需要分成4、5本才能裝訂成冊，而這些成冊的資料少則2、3百頁，多則6、7百頁，經常厚厚一本，用紙十分驚人。另外，開會除了7、8名審查委員需要資料，還有市府其他局處官員參與及歸檔留存需求，光一次開會可能就要消耗2萬張紙，如果資料修改還須重印，相當可觀。

水務局自去年10月試辦用雲端審查系統提供資料，陸續運用在水利構造工程與河川區域排水規畫等審查項目，一開始雖有審查委員不適應，但不用再拖著厚重資料到市府開會，透過手機或平板就能掌握訊息，普遍願意接受，而業者沈去印製書本費用，也認同支持。

水務局表示，雲端審查系統預估一年能減少2400萬張A4紙印製，相當於減少432頓碳排放，而且系統還能幫忙整合意見，審查委員在自己檢視的介面操作提供意見，會後將直接傳送到系統，給予承包業者反貴，加速工程修正進度，提高行政效率。