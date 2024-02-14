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春節連假近尾聲、桃園燈會接力 搭大眾運輸抽金手環

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園燈會21日將在虎頭山創新園區與南昌森林公園登場，搭乘大眾交通運輸前往並完成指定任務還能抽黃金手環。示意圖／桃園市政府提供
桃園燈會21日將在虎頭山創新園區與南昌森林公園登場，搭乘大眾交通運輸前往並完成指定任務還能抽黃金手環。示意圖／桃園市政府提供

春節即將結束，桃園元宵燈會下周三（21日）接力登場。桃園市政府今年安排「南昌森林公園」與「虎頭山創新園區」雙展區，為鼓勵民眾多利用大眾運輸工具前往，除了推出大眾運輸工具才有的限定款提燈，搭乘民眾完成指定任務還能抽黃金手環，呼籲民眾踴躍參與。

桃園市觀光旅遊局表示，今年燈會以「閃閃桃園，閃閃桃林」為主題，雙展區各自有大型燈組裝置藝術、燈光秀、漢服市集及傳統技藝表演，也有桃林鐵路自行車道串連，可體驗提燈夜遊樂趣。

桃園市政府響應龍年推出3款應景的龍年提燈，「桃氣龍」與「寶桃龍」將分別在虎頭山創新園區、南昌森林公園發放，發放時間為2月24、25、28日和3月2、3日，「春桃共榮」則是搭乘大眾運輸工具才能向服務台領取的限定款。

觀旅局表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具賞燈，除了「春桃共榮」限定款提燈，2月21日至3月3日燈會期間，民眾只要按讚追蹤臉書粉絲團「樂遊桃園」，留意粉絲團2月19日動態，在特定貼文留言區上傳與大眾運輸、接駁站牌、公車站牌或桃園車站的合照，同時tag一位朋友及「搭了沒!樂遊桃園燈會再抽黃金」，市府將於燈會結束後抽出5名幸運兒送出黃金手環。

另外，春節期間，政治人物免不了到宮廟參香祈福。副市長蘇俊賓在臉書透露今年原本安排到18間廟宇參拜，最後在各方熱情邀約下追加到23間，許多地方「福袋」更是被領取一空，感謝廟方提供自備福袋來支援，祝福民眾「龍平安（都平安）」心意不變。

桃園市政府表示，想要福袋的民眾還有機會，市長及副市長預計17、18日會在公開行程發放，確切時間與地點可關注桃園市政府臉書粉絲團「桃園事」掌握。

桃園燈會21日將在虎頭山創新園區與南昌森林公園登場，搭乘大眾交通運輸前往並完成指定任務還能抽黃金手環。示意圖／桃園市政府提供
桃園燈會21日將在虎頭山創新園區與南昌森林公園登場，搭乘大眾交通運輸前往並完成指定任務還能抽黃金手環。示意圖／桃園市政府提供
桃園市副市長蘇俊賓表示桃園今年福袋搶手，很多地方領取一空（示意圖）。本報資料照片
桃園市副市長蘇俊賓表示桃園今年福袋搶手，很多地方領取一空（示意圖）。本報資料照片

大眾運輸 桃園 燈會

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