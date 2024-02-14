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影／桃園春節深夜煙火狂炸 民怨擾清夢 議員促規畫特定區

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖一）。記者陳俊智／翻攝
春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖一）。記者陳俊智／翻攝

春節期間，桃園各地不乏民眾施放煙火慶祝，但有些施放地點過於鄰近住宅區，且時間超過深夜10點，甚至有人直接在高樓點燃鞭炮往下丟，引發不少民怨；目前「桃園市爆竹煙火施放管制自治條例」未明訂住宅區不能施放煙火，有民代建議修法，禁止人口密集區、重劃區與老舊住宅區施放煙火，同時正面表列周邊可施放場域，才符民情。

八德某社區12日深夜傳民眾在高樓住處施放煙火，甚至直接點燃鞭炮往樓下丟，且鞭炮掉到一樓人行道時仍持續燃放，雖無傷到行人，但也引發周邊居民抱怨，找消防局跟警方處理也被踢皮球，最後求助市議員才獲解決；另外，民眾反映鄰近住宅區的公園春節期間也有人放煙火，警察趕完又來新的一批人，半夜常被鞭炮爆炸聲響嚇醒，實在惱火。

桃園市消防局9日（除夕）至今天上午8時共接獲94件爆竹勸導案件，其中有6件通報內容是爆竹煙火引起火警，所幸救災人車趕往現場查看均為誤報。

桃園市警察局110勤務中心9日至今天上午8時共接獲388件煙火妨害安寧通報，除八德民眾從高樓住處點燃鞭炮往下丟依公共危險罪偵辦中，其他民眾經勸導都有停止行為，未依社會秩序維護法開罰；八德警分局表示，關於丟鞭炮一案，已依住戶樓層位置通知住戶說明，但民眾尚未到案，將持續連繫。

桃園市爆竹煙火施放管制自治條例規定，禁止施放煙火區域有工業區、國有林班地、醫院院區、學校校區、機場周邊一公里範圍內、高速公路、捷運系統、高架道路及鐵路兩側3公尺範圍、古蹟周邊20公尺範圍及其他經市府公告區域。

國民黨市議員朱珍瑤表示，民眾從住家往樓下丟鞭炮，除了可能掉進別人家引發火警，也可能炸傷路過民眾，無疑是公共危險，警方執法沒有爭議。至於在空地施放煙火的妨害安寧問題，擇要從長計議，畢竟有些社區大樓蓋好之前，原先住在這裡的居民早有年節放煙火的習慣，需要時間找出雙贏的辦法。

民進黨市議員許家睿說，節慶期間施放煙火鞭炮是傳統習俗，但現今社會民眾生活與居住型態與早年有些許不同，如果施放地點不對，高空煙火可能對高樓住戶造成危害，有些火星掉到3、4樓高的透天民宅也還未熄滅，都會造成危險。

許家睿表示，政府應禁止人口密集區、重劃區和老舊住宅區（低樓層透天）施放煙火，但同時也在這些區域周邊尋找適合施放煙火的場域，正面表列場域位置及開放時段，提供有需要的民眾參考。

春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖二）。記者陳俊智／翻攝
春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖二）。記者陳俊智／翻攝
春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖三）。記者陳俊智／翻攝
春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖三）。記者陳俊智／翻攝
春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖四）。記者陳俊智／翻攝
春節施放煙火慶祝，但桃園有民眾直接在高樓住處施放，還往樓下丟鞭炮，警方將依公共危險偵辦（次序圖四）。記者陳俊智／翻攝

桃園 議員 重劃區

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