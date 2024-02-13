中台灣燈會必朝聖！「Party 龍」燈區邀你鬧元宵拿好禮

中台灣元宵燈會2月16日在台中水湳中央公園盛大登場，台中市民政局現場集結台中29行政區特色燈組的「Party 龍」燈區在凱旋路側迎賓展出，還有國際藝術家洪易專屬派對圖騰，搭配主燈視覺，打造酷炫「龍好跳大舞池」與樂活DJ「Party龍」，活動期間還有系列派對活動、限量驚喜好禮大放送，歡迎民眾一起鬧元宵。

民政局長吳世瑋說，專屬燈會派對「Party 龍」燈區可以找到各行政區的代表燈組，其中包含角色人物、建築景觀、宗教巡禮或地方特色等，燈區內還設計有「龍好跳大舞池」，每周假日由各行政區輪番展演，規畫各區「龍好耍，相揪拿好禮」派對活動，內容包括吉祥物現場互動、樂團精彩演奏、有獎徵答等。

吳世瑋強調，「Party 龍」展出的花燈是這次各燈區中燈組最多，還有國際藝術大師「洪易」量身打造專屬派對圖騰，搭配主燈視覺及樂活DJ「Party龍」，其將於2月17日推出首場「全民放電派對」，為燈區揭開歡樂序幕。