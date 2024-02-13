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張善政夫妻兒童之家發福袋寫春聯 賀節抒發抱孩子的心

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左二）、張琦雅（古二）夫婦訪視私立育德兒童之家拜年送福袋，與院童寫春聯互動溫馨。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）、張琦雅（古二）夫婦訪視私立育德兒童之家拜年送福袋，與院童寫春聯互動溫馨。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政、張琦雅夫婦繼去年春節訪視楊梅區私立育德兒童之家，夫妻兩人今天上午再度連袂訪視院方，向院童拜年和贈送福袋，一起寫春聯溫馨互動，張善政說，他和市長媽媽過年想抱抱孩子，他們的小孩子在國外抱不到，育德的小朋友都是我們的小孩子，來抱抱小朋友最好了、好高興。

楊梅區財團法人私立育德兒童之家為創辦人李得記、葉玉琴夫婦自2009年創立至今，專門收容棄嬰及家暴弱勢兒童，以照顧0到8歲幼兒居多，長期照顧超過上百位院童，繼去年春節之後，張善政與張琦雅夫婦2人由市議員周玉琴陪同，前往育德兒童之家訪視，贈送每個孩子 新春福袋，祝福大家新年快樂，一起與院童寫春聯，張善政寫下「愛心滿園」春聯，與小朋友互動氣氛溫馨，這也是夫妻2人春節首度公開連袂做公益訪視。

張善政以自己是「市長爸爸」與「市長媽媽」一起來育德向小朋友祝賀新年快樂，小朋友回報「市長爸爸、市長媽媽好」，張善政表示，他們過年想抱抱孩子，但是他們的孩子在國外抱不到，來育德抱抱小朋友最好，「你們都是我們的小孩子」，來這裡好高興，祝賀大家新年快樂。他也期盼社會的善良人士在與家人團圓之際，也能多加照顧社會需要協助的人，奉獻能力所及讓孩子都能平安順利長大，減輕兒童之家的負擔。

張善政夫婦隨後在市議員周玉琴陪同，前往楊梅埔心牧場參加走春趣活動，向前往牧場出遊的民眾親子互動，張善政夫妻2人向前往埔心牧場春遊的鄉親朋友拜年、發放福袋祝賀，他表示，今天初四選迎財神，將福袋掛在燈飾上面，可以一年有財運，祝賀大家新年快樂。

桃園市長張善政（左三）、張琦雅（左二）夫婦向城心牧場春遊親子拜年、贈送福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）、張琦雅（左二）夫婦向城心牧場春遊親子拜年、贈送福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）、張琦雅（中左蹲者）夫婦訪視私立育德兒童之家拜年送福袋，與院童寫春聯互動溫馨。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）、張琦雅（中左蹲者）夫婦訪視私立育德兒童之家拜年送福袋，與院童寫春聯互動溫馨。記者曾增勳／攝影

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