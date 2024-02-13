快訊

初三初四「差很大」　鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

米苔目要吃老東台或榕樹下？ 台東人答案是這樣

桃園國際機場福德宮 庇護機場工作人員

中央社／ 桃園機場13日電
桃園市大園區的「桃園國際機場福德宮」，除了冠名「桃園國際機場」外，仔細查看廟前牌樓，還能發現桃園國際機場公司的企業識別標誌。中央社
桃園市大園區的「桃園國際機場福德宮」，除了冠名「桃園國際機場」外，仔細查看廟前牌樓，還能發現桃園國際機場公司的企業識別標誌。中央社

政府早年為興建國際機場徵收大園區多處土地，信徒們將受影響的36處土地公集合興建「桃園國際機場福德宮」安置，在對聯及牌樓上處處可見機場元素，是台灣的特色福德宮。

福德宮主任委員江建發表示，依據相關記載，早年政府推動十大建設，為興建中正國際機場（現改名為桃園國際機場）而徵收大園的竹圍、埔心、菓林、圳頭等村里土地，居民不忍心讓徵收區內多處福德宮的土地公、土地婆們無家可歸，因此在圳頭里興建10坪大小的新廟，打造出「神明聯合辦公室」供奉36處土地公。

江建發說，經過30多年的時間，廟宇出現龜裂漏水問題，經過多次協商，2008年初經民航局、桃園機場及當時的大園鄉公所等各方達成共識，以機場回饋金補助約新台幣488萬元進行遷建，才有現今約30多坪的新廟。

江建發指出，新廟同樣座落於圳頭里，同時也將過去的 36 尊神像合為一尊大土地公祖，以及土地公、土地婆神像各一尊供信徒參拜，記錄這段「聯合辦公」歷史，並於同年10月入廟安座，讓地方信仰不因重大建設受影響。

江建發表示，福德宮除了冠名「桃園國際機場」外，廟前的對聯還選用了「桃園茂盛乃鍾靈地脈、機場暢達緣仰仗神庥」，將「桃園機場」巧妙地置入，仔細查看廟前牌樓，還能發現桃園國際機場公司的企業識別標誌，處處都突顯安置早年桃園機場土地公神的特色。

江建發說，因為廟裡頭參拜的是桃機的土地公神，不但機場公司會定期參拜，許多在機場服務廠商、空服及地勤人員等，也都會拜拜、求平安，還有地勤維修人員帶著「乖乖」祭拜土地公後，再帶回辦公室「坐鎮」維修廠，不但是機場公司重視地方鄉情與在地互動的象徵，也給予桃機工作人員精神慰藉力量。

「桃園國際機場福德宮」座落於大園區圳頭里，過去的36尊神像已合為一尊大土地公祖，以及土地公、土地婆神像各一尊供信徒參拜，讓地方信仰不因重大建設而受影響。中央社
「桃園國際機場福德宮」座落於大園區圳頭里，過去的36尊神像已合為一尊大土地公祖，以及土地公、土地婆神像各一尊供信徒參拜，讓地方信仰不因重大建設而受影響。中央社

土地公 桃園機場 桃機

延伸閱讀

侯友宜初三土城及中和參拜發福袋 暖心民眾回贈人蔘液

台北招財看屋一日遊 拜拜看屋美食一次逛 烘爐地 景安文匯 興南夜市

4尊土地公神像被偷 清泉警迅速尋獲暫請回派出所供奉

影／春節連假第一天 桃機出入境旅客數達13.7萬人次

相關新聞

10年多16萬隻毛孩 桃市府擬成立公立寵物醫院

桃園市10年增加16萬隻毛小孩，桃園市府動保處規劃成立寵物管理課，處理美容、寄養、生命紀念、買賣等產業業務，並設立以公益...

桃園清潔隊今起提前收垃圾 市長開工感謝讓市容更乾淨

桃園市清潔隊提前今天起恢復收垃圾，市長張善政與副市長蘇俊賓、王明鉅今天上午分別前往桃園各區清潔中隊主持開工和發放宣慰獎金...

竹市OHCA病患救活率46.31% 康復出院率11.07%再創新高

新竹市消防局統計，去年轄內緊急救護案件2萬2250件，送醫人數約1萬8000人，而OHCA（到院前心肺功能停止）案件救活...

捷運綠線施工 桃園八德主要幹道開工第2天縮減車道

桃園市八德區介壽路二段配合捷運綠線工程，部分路段16日起車道縮減，南北雙向均改為一個車道，工區限速30公里，由於是年後第...

桃園國際機場福德宮 庇護機場工作人員

政府早年為興建國際機場徵收大園區多處土地，信徒們將受影響的36處土地公集合興建「桃園國際機場福德宮」安置，在對聯及牌樓上...

桃機農曆春節造景 花卉與祥龍佈置打造年節氛圍

為了和中外旅客共享農曆春節喜悅，桃園國際機場公司以逾1200盆花卉植物結合年節素材打造春節佈置，昇恆昌與采盟免稅商店也以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。