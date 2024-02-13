快訊

初三初四「差很大」　鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

米苔目要吃老東台或榕樹下？ 台東人答案是這樣

桃機農曆春節造景 花卉與祥龍佈置打造年節氛圍

中央社／ 桃園13日電
為了與中外旅客共享農曆春節喜悅，桃園國際機場公司以逾1200盆花卉植物結合年節素材打造春節布置，讓桃機充滿濃濃年節氛圍。中央社
為了與中外旅客共享農曆春節喜悅，桃園國際機場公司以逾1200盆花卉植物結合年節素材打造春節布置，讓桃機充滿濃濃年節氛圍。中央社

為了和中外旅客共享農曆春節喜悅，桃園國際機場公司以逾1200盆花卉植物結合年節素材打造春節佈置，昇恆昌與采盟免稅商店也以龍為主題打造裝置藝術，讓桃機充滿濃濃年節氛圍。

桃園國際機場公司總務處表示，機場公司每年都會配合節日進行佈置，而國人最重視的農曆春節更是重點節日，今年又適逢龍年，機場公司早早就展開規劃，希望帶給旅客耳目一新的感受。

總務處指出，龍年的春節佈置主要使用自然素材與時令花卉，結合燈籠、金元寶、紅包及舞龍舞獅活動等傳統春節元素，特意選用飽滿、鮮艷暖色系，襯以龍年意象，期望為疫情後人潮重現的機場展現活潑的年節氛圍。

總務處說，農曆新年造景使用的植栽數量逾1200盆各式植物，像是新年季節盆花的麗格海棠，因為顏色多種、色彩鮮豔及花朵繁密，更是室內花期較長的開花盆栽，工作人員還會收集機場內枯萎的樹木枝條，利用其自然生長姿態，與植栽及季節性花卉搭配造景設計，讓機場更有節慶氣氛。

總務處指出，佈景人員也選用了擎天鳳梨及銀柳，兩者分別有著顏色鮮艷及銀白色外觀，台語諧音分別有「旺來」及「銀兩」的吉祥寓意可招財開運，可以在室內久放的特質相當適合用在佈景上。

除了機場公司外，昇恆昌免稅商店表示，為了讓旅人感受年節喜慶氛圍，從去年底開始花費三週的時間，在桃機第二航廈中央區出境大廳打造7公尺高的裝置藝術「昇」龍獻瑞，更採用無毒、不具刺激性且符合機場安全標準的食用級水霧設施，每10分鐘播放一次光雕煙霧表演。

昇恆昌免稅商店說，創作想法出自易經「乾」卦爻辭：「九五，飛龍在天，利見大人」的吉兆概念，以雄偉金龍從彩焰中扶搖直上九天，象徵桃機從疫情中浴火重生的復甦榮景，背景的兩枚銅錢除隱喻「富貴成雙」，而「天圓地方」的造型也象徵往來世界各地暢行無阻，並藉由祥龍掌上明珠為旅客獻上平安與吉祥。

采盟免稅商店表示，公司規劃在第二航廈D區台北101造型牆面展示「龍舞春風」的主題陳列，以金色的龍在藍色雲裡翱翔起伏，展現金龍騰雲向旅客報喜的意象，並與通往4樓電扶梯旁「翔龍舞雲」裝置藝術相互輝映，希望帶給旅客充滿活力的一年。

昇恆昌免稅商店打造的「昇龍獻瑞」年節裝置藝術，創作想法出自易經，雄偉金龍從彩焰中扶搖直上九天，象徵桃機從疫情中浴火重生的復甦榮景，背景的兩枚銅錢除隱喻「富貴成雙」，而「天圓地方」的造型也象徵往來世界各地暢行無阻，並藉由祥龍掌上明珠為旅客獻上平安與吉祥。中央社
昇恆昌免稅商店打造的「昇龍獻瑞」年節裝置藝術，創作想法出自易經，雄偉金龍從彩焰中扶搖直上九天，象徵桃機從疫情中浴火重生的復甦榮景，背景的兩枚銅錢除隱喻「富貴成雙」，而「天圓地方」的造型也象徵往來世界各地暢行無阻，並藉由祥龍掌上明珠為旅客獻上平安與吉祥。中央社

春節 機場

延伸閱讀

護國神犬 米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

影／春節連假第一天 桃機出入境旅客數達13.7萬人次

小企鵝迷路誤闖機場跑道班機大延遲！「送到動物園坐牢」幾天後超扯現況曝光

警政署長視察桃機疏運情形 發紅包慰勉第一線值勤航警

相關新聞

10年多16萬隻毛孩 桃市府擬成立公立寵物醫院

桃園市10年增加16萬隻毛小孩，桃園市府動保處規劃成立寵物管理課，處理美容、寄養、生命紀念、買賣等產業業務，並設立以公益...

桃園清潔隊今起提前收垃圾 市長開工感謝讓市容更乾淨

桃園市清潔隊提前今天起恢復收垃圾，市長張善政與副市長蘇俊賓、王明鉅今天上午分別前往桃園各區清潔中隊主持開工和發放宣慰獎金...

竹市OHCA病患救活率46.31% 康復出院率11.07%再創新高

新竹市消防局統計，去年轄內緊急救護案件2萬2250件，送醫人數約1萬8000人，而OHCA（到院前心肺功能停止）案件救活...

捷運綠線施工 桃園八德主要幹道開工第2天縮減車道

桃園市八德區介壽路二段配合捷運綠線工程，部分路段16日起車道縮減，南北雙向均改為一個車道，工區限速30公里，由於是年後第...

桃園國際機場福德宮 庇護機場工作人員

政府早年為興建國際機場徵收大園區多處土地，信徒們將受影響的36處土地公集合興建「桃園國際機場福德宮」安置，在對聯及牌樓上...

桃機農曆春節造景 花卉與祥龍佈置打造年節氛圍

為了和中外旅客共享農曆春節喜悅，桃園國際機場公司以逾1200盆花卉植物結合年節素材打造春節佈置，昇恆昌與采盟免稅商店也以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。