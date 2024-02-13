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桃機一日遊 看飛機起降品嚐美食打卡走春

中央社／ 桃園機場13日電
昇恆昌免稅商店打造的「昇龍獻瑞」年節裝置藝術，創作想法出自易經，雄偉金龍從彩焰中扶搖直上九天，象徵桃機從疫情中浴火重生的復甦榮景，背景的兩枚銅錢除隱喻「富貴成雙」，而「天圓地方」的造型也象徵往來世界各地暢行無阻，並藉由祥龍掌上明珠為旅客獻上平安與吉祥。中央社
昇恆昌免稅商店打造的「昇龍獻瑞」年節裝置藝術，創作想法出自易經，雄偉金龍從彩焰中扶搖直上九天，象徵桃機從疫情中浴火重生的復甦榮景，背景的兩枚銅錢除隱喻「富貴成雙」，而「天圓地方」的造型也象徵往來世界各地暢行無阻，並藉由祥龍掌上明珠為旅客獻上平安與吉祥。中央社

桃園國際機場除搭機出國，其實也是旅遊的熱門景點，除觀賞飛機起降，還有許多熱門打卡景點，以及網羅自全國的美食，民眾可以趁農曆春節到桃機走春。

桃園國際機場公司表示，機場除了是交通的起點、轉運點，經過機場公司的努力經營，熬過了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊，目前已經展現出新面貌，機場公司說，除了美食購物外，更有網美景點及藝文活動，希望打造為國內旅遊熱門景點。

機場公司說，來到桃機當然要看飛機起降，強力推薦民眾可到南北戶外觀景台近距離欣賞飛機起降，開放時間從早上6時30分到晚間10時30分，隨著天氣時間的變化，能欣賞到晨光及傍晚一片金燦燦的班機起降美景，還能遠眺竹圍漁港彩虹橋、沿海風力發電機及台灣海峽等風景。

機場公司也推薦帶著小朋友的爸媽，到觀景台旁欣賞由15萬片樂高積木組合而成的迷你桃園機場，除完整呈現機場第一到第三航廈樣貌，一旁更有樂高積木牆供小朋友創意DIY，發揮自己的想像力。

此外，看準了民眾喜歡在社群媒體拍照打卡的風氣，機場公司也在第一航廈入境大廳處，設有鳳梨酥及珍珠奶茶的裝置藝術。機場公司說，珍奶是台灣具代表性的飲品，不但國人喜愛，外國旅客更愛不釋手，另外鳳梨酥也是台灣熱門的伴手禮之一，桃園機場更販售了上百款鳳梨酥，可說是許多人對台灣的美食印象。

第二航廈除了有年節花卉佈置外，在1樓的入境大廳還有面木質牆面，以中英文寫著桃園國際機場的字樣，是許多入境旅客一定要打卡的拍攝點，逛累了還可以到5樓的景觀咖啡廳休息，輕鬆品嚐咖啡看飛機起降。

配合航廈設施更新汰換工程，機場公司也打造不一樣的施工圍籬，透過立體造景及燈光，將台灣知名高山以抽象外型搭配標高並與101大樓比對，還配合各樓層主要用途展現不同造型台灣黑熊概念圖，充滿意境又可愛的圖樣，吸引許多旅客駐足打卡。

機場公司說，目前非管制區在第一航廈共有商店19間、餐廳16間；第二航廈商店共16間、餐廳31間，不管是知名的手搖飲、令人吮指的滷肉飯還是讓人垂涎三尺的鹹酥雞通通吃得到，全室內空間更不需擔心氣候的影響，年節期間也不打烊，相當歡迎旅客到桃機走春，認識不一樣的桃園機場。

桃園國際機場除搭機出國，其實也是旅遊的熱門景點，民眾除觀賞飛機起降，還可享用網羅自全國的美食。中央社
桃園國際機場除搭機出國，其實也是旅遊的熱門景點，民眾除觀賞飛機起降，還可享用網羅自全國的美食。中央社

景點 桃園機場 鳳梨酥

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