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桃園清潔隊今起提前收垃圾 市長開工感謝讓市容更乾淨
桃園市清潔隊提前今天起恢復收垃圾，市長張善政與副市長蘇俊賓、王明鉅今天上午分別前往桃園各區清潔中隊主持開工和發放宣慰獎金，張善政表示，今年提前一天開工，讓市民更有感、讓桃園市容更乾淨，市府去年12月起調整獎金和夜點費，關注隊員工作福利和待遇，希望大家對桃園環境盡一分心力，新年開始，預祝從年頭至年尾開工一切順利，新年快樂。
張善政、蘇俊賓與王明鉅3人趁分別前往桃園、八德、中壢、楊梅各區中隊，趁各清潔隊員開工出車前，前往各區清潔中隊主持開工儀式、發放10 萬元以下不等獎金及每人1000禮券宣慰辛勞，張善政並向發車清潔駕駛握手及發福袋，揮手感謝隊員提早開工收取垃圾、恢復市容環境的努力。
張善政表示，清潔隊今年與往年不一樣，提前一天開工，謝謝大家的配合，讓市民更有感、讓桃園市容更乾淨，大隊員大家工作很辛苦，過年垃圾清運繁重，平常也蠻辛苦，市府去年12月起調整獎金，清潔獎金8000調到1萬元，駕駛獎金600調到1500元，生日獎金500調到1000元，夜點費也有小小提升，希望大家在桃園清潔隊工作的福利待遇有感。
市府也努力改善所有清潔中隊的辦公環境，去年員額增加161人，讓清潔隊2700多人增加為2900多人，一方面提升待遇、二方面希望減輕工作負荷，讓大家覺得市府對清潔隊夥伴非常關心， 希望大家對桃園環境盡一分心力，新年開始，預祝大家開工一切順利、新年快樂。
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