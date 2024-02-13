桃園10大特色公園 可走春兼帶小孩放電

桃園市政府以「一區一旗艦型遊戲場」為目標推動遊戲場改造，今年也將啟用7座旗艦型公園。市府觀旅局精選10座特色公園讓市民收藏，春節期間可以帶小朋友放電、享受好天氣。

桃園區的奧爾森林學堂與大自然接軌，3座樹屋能觀察樹冠生態、與鳥類近距離接觸，園區內還有木棧森林步道、雙管溜滑梯等多項遊樂設施；風禾公園則有50米長的滾輪溜滑梯，公園內還有沙坑、盪鞦韆等。

桃園區大有梯田生態公園則是將舊有稻埕轉換為生態梯田區，設置了全齡化的玩樂與挑戰空間，包括鞦韆、溜索、滑梯等設施；國2橋下兒童冒險公園內有PU跑道、攀爬網、溜滑梯、籃球場，以及大人可用的運動器材，由於公園在橋下，即便下雨天也能親子同遊。

大溪區的埔頂公園佔地萬坪，滾輪溜滑梯邊緣設有防護網，能讓小朋友能安心玩耍，另也有高空溜索、旋轉盤、防災組合盪鞦韆等設施，大人也可以在一旁野餐。

2020年底才建成的中壢文化兒童駕駛訓練公園，園區設有迷你鐵路平交道、紅綠燈、停車格和各種交通號誌，小朋友只要自備玩具車就能體驗駕駛訓練，園內也有溜滑梯、鞦韆等。

龜山區的龜山中興兒二公園，七彩透明溜滑梯十分引人注目，另外還有無障礙木棧道、沙坑、多元攀爬組等遊樂設施，爸媽可以幫小朋友拍漂亮的照片，也可以在草坪上野餐。

蘆竹區的台茂公園有5大主題區，包括共融式兒童遊戲場、直排輪場、籃球場、圓形廣場以及賞花步道，結合攀爬網的10米高迴旋溜滑梯則是熱門設施，需注意的是兒童遊戲場自由免費入場，但晚上10時就會熄燈。

平鎮新勢公園則有12個遊憩區域，最大亮點是海洋風格沙坑，結合平衡木、溜滑梯及挖土機等遊樂設施。龍潭區的桃園龍潭大池兒童戲水區，有巨龍造型的水上溜滑梯，較適合夏天前往戲水。

桃園市政府表示，遊戲場設計規劃上，以遊戲豐富性、遊戲挑戰性、特色性、自然性、無障礙環境、服務完整性和安全性等7大指標作為兒童遊戲場營造理念，並跨局處成立「公園管理會報」，以提升公園管理品質。

桃市府也說，施工中的7處旗艦型公園包括大園區華興池、八德區楓樹腳公園、楊梅區四維公園、中壢區光明公園、桃園區陽明公園、龍潭區龍潭運動公園，以及平鎮區的平鎮運動公園，都會在今年陸續完工。