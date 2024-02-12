張善政初三桃園參香 贈公廟祈福金、福袋祝福龍年順心

桃園市長張善政今日先後前往桃園龍德宮、蘆竹誠聖宮、大園沙崙保安宮、仁壽宮、觀音甘泉寺、保障宮、永興宮、溥濟宮、大樹林天后宮等共9個宮廟參香祈福，並代表市府贈送祈福金給各宮廟。張善政表示，很高興在初三與市民朋友一同參拜，也深刻感受到市民的誠心，相信未來一年都能一切順遂；他代表市府團隊祝福市民，希望大家在龍年裡事事順心、身體健康、萬事如意。

除了參香祈福，張善政也在宮廟發送「龍平安」福袋與市民共享祝福。他提到除夕至初二，已陸續參拜22間宮廟，深信神明會庇佑市民在龍年一切順遂、心願成真。各宮廟都看見信徒排長隊伍等著從張善政手上領福袋，有些人還主動和市長合影，張善政因為行程緊湊無法一位一位送福袋，不過每位排隊的民眾都會領到福袋。

張善政說明日上午，他將參加清潔中隊的開工宣慰活動，同時訪視育德兒童之家，然後前往楊梅埔心牧場走春。下午行程將拜訪楊梅頭重溪三元宮、奉天宮、新屋長祥宮、天后宮，祈福參香。

張善政明日至楊梅區、新屋區廟宇參香，接續2月13日至14日副市長也將在龜山區、蘆竹區、桃園區、大溪區、復興區、八德區廟宇祈福並發送福袋，歡迎尚未領取「龍平安」新春福袋的市民把握機會一同前來參香祈福，相關參香行程請至「桃園事」臉書專頁https://reurl.cc/xLW3pN查詢。