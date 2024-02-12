快訊

幼童公園玩沙挖出死亡女嬰頭 台南生母涉棄屍與同居男友遭法辦

回家幫賣餅！米可白挨轟「一臉不爽」 高EQ回應吐心聲

春節醫院急診常爆人潮 ICU醫曝五大原因：特別是在這時段

張善政初三桃園參香 贈公廟祈福金、福袋祝福龍年順心

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政到宮廟發福袋，民眾還主動合影。記者鄭國樑／攝影
張善政到宮廟發福袋，民眾還主動合影。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日先後前往桃園龍德宮、蘆竹誠聖宮、大園沙崙保安宮、仁壽宮、觀音甘泉寺、保障宮、永興宮、溥濟宮、大樹林天后宮等共9個宮廟參香祈福，並代表市府贈送祈福金給各宮廟。張善政表示，很高興在初三與市民朋友一同參拜，也深刻感受到市民的誠心，相信未來一年都能一切順遂；他代表市府團隊祝福市民，希望大家在龍年裡事事順心、身體健康、萬事如意。

除了參香祈福，張善政也在宮廟發送「龍平安」福袋與市民共享祝福。他提到除夕至初二，已陸續參拜22間宮廟，深信神明會庇佑市民在龍年一切順遂、心願成真。各宮廟都看見信徒排長隊伍等著從張善政手上領福袋，有些人還主動和市長合影，張善政因為行程緊湊無法一位一位送福袋，不過每位排隊的民眾都會領到福袋。

張善政說明日上午，他將參加清潔中隊的開工宣慰活動，同時訪視育德兒童之家，然後前往楊梅埔心牧場走春。下午行程將拜訪楊梅頭重溪三元宮、奉天宮、新屋長祥宮、天后宮，祈福參香。

張善政明日至楊梅區、新屋區廟宇參香，接續2月13日至14日副市長也將在龜山區、蘆竹區、桃園區、大溪區、復興區、八德區廟宇祈福並發送福袋，歡迎尚未領取「龍平安」新春福袋的市民把握機會一同前來參香祈福，相關參香行程請至「桃園事」臉書專頁https://reurl.cc/xLW3pN查詢。

今日包括立法委員涂權吉、誠聖宮主委市議員劉勝全、市議員許更生、陳美梅、張桂綿、游吾和龍德宮主委丁素珠、保安宮主委陳連壽、大園仁壽宮董事長陳根德、保障宮主委郭朝明、觀音甘泉寺主委張慶文、永興宮主委蕭家權、溥濟宮主委廖治文、大樹林天后宮董事長游財登與市府團隊都一同參香祈福。

誠聖宮一早不到5點就有人排隊等市長的福袋。記者鄭國樑／攝影
誠聖宮一早不到5點就有人排隊等市長的福袋。記者鄭國樑／攝影

張善政 福袋

延伸閱讀

張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

張善政視察春節疏運發福袋 還喜獲2024巴黎奧運衣

新戰國時代／張善政佛系領軍 「桃園幫」6席藍委就戰鬥位子

桃園春聯「龍來桃喜」引戰不吉利 綠民代：張善政參考鄭文燦想法

相關新聞

張善政初三桃園參香贈公廟祈福金、福袋祝福龍年順心

桃園市長張善政今日先後前往桃園龍德宮、蘆竹誠聖宮、大園沙崙保安宮、仁壽宮、觀音甘泉寺、保障宮、永興宮、溥濟宮、大樹林天后...

桃市府推地方創生亮點遊程 走進龍潭體驗文學之旅

桃園市政府智慧城鄉發展委員會為展現龍潭推動地方創生的能量，春節前邀請在地大學、旅宿業者、部落客及市府相關局處，以「龍潭文...

龍年走春拜神 新竹市推6大特色廟宇行程祈求好運

春節期間到廟裡祈福是台灣人不可或缺的新年活動，新竹市政府推出「寺廟走春」行程，推薦6大特色廟宇，包括新竹都城隍廟、普天宮...

超過5年未調 高虹安提高績優運動選手及教練獎勵金

新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點自2018年修正發布後，已超過5年未修正提升，市長高虹安宣布，將調整獎勵辦法及範圍...

初三跟吳鳳來品嘗茶香橘香 竹縣府邀民眾農遊絕美客庄

春節期間新竹縣政府邀請知名藝人吳鳳拍攝農遊軸帶系列宣傳影片，帶領民眾深度旅遊，今天推薦全國鄉親前往「茶園橘鄉農遊軸帶」、...

張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

桃園市長張善政今前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務的消防同仁。張善政表示，春節期間家人團聚，感謝消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。