超過5年未調 高虹安提高績優運動選手及教練獎勵金

新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點自2018年修正發布後，已超過5年未修正提升，市長高虹安宣布，將調整獎勵辦法及範圍，其中「破全國紀錄」選手獎勵金提升至6萬元、教練獎勵金提升至5萬元。

高虹安指出，市府鼓勵設籍新竹市的運動選手在賽事活動上的卓越表現，將「破全國紀錄」的選手獎勵金，自2萬元提升至6萬元，教練獎勵金則從1萬元提升至5萬元，鼓勵選手挑戰極限，再創佳績。

不僅如此，市府也一併增列包括全國運動會、全民運動會、全國中等學校運動會、全國原住民族運動會等大型綜合性運動賽會獎勵金，均進行相關增列，並新增「教育部學生運動聯賽」選手前4名及教練前3名獎勵金。

教育處長陳木金表示，全國運及全中運兩項賽會競賽項目皆為亞奧運項目，且全國運為我國競技水準最高層級賽會，全中運則為中等學校最高層級運動賽會，參賽標準較為嚴格，為鼓勵新竹市選手進入全國最高殿堂賽事，市府取消過往賽會未滿8隊獎勵金折半的限制。

陳木金指出，教練獎勵金部分，增列全國運、全民運及全中運等綜合性運動賽會等第2名及第3名教練獎勵金，分別為全國運教練獎勵金，個人賽第2名8萬元、第3名5萬元；團體賽第2名10萬元、第3名6萬元。

全民運教練獎勵金，個人賽第2名3萬元、第3名2萬元；團體賽第2名5萬元、第3名3萬元。全中運個人賽第2名2萬元、第3名1萬元；團體賽第2名3萬元、第3名2萬元，感謝教練們在大賽指導選手有卓越成績的辛勞。