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張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政今前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務的消防同仁。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政今前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務的消防同仁。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務的消防同仁。張善政表示，春節期間家人團聚，感謝消防隊員仍然堅守崗位執行勤務，為了降低救災風險，市府將持續提升救災裝備，讓消防同仁出勤時能完整掌握掌握火場資訊，提高消防環境的安全性。

張善政提到，昨大園發生住宅火警，導致3名市民不幸往生，市府除了關切民眾安危，也非常關心消防同仁救災時受傷情形。希望消防同仁在執行勤務勇往直前之際，也應顧及個人安全，未來市府持續努力改善救災裝備，務求多方掌握火場資訊，讓消防人員免於意外受傷之苦。

針對當前消防相關法規，張善政談到，桃園是工業大城，倉儲工廠眾多，現行法規卻未將倉儲業納入危險物品申報對象，易形成日後現場救災風險，因此市府也數次在行政院會呼籲強化相關法規，並研擬增修桃園市火災預防自治條例，降低消防同仁出入火場的風險。

張善政也說，桃園面臨多種問題，皆需在立法院及中央部會優先反映，尤其消防議題是重中之重，新年到來，市府及民意代表將持續發揮職責，反映需求給中央，盡全力讓消防環境變得更好，作為給消防同仁最好的新年禮物。

張善政說，未來市府持續努力改善救災裝備，讓消防人員免於意外受傷之苦。圖／桃園市政府提供
張善政說，未來市府持續努力改善救災裝備，讓消防人員免於意外受傷之苦。圖／桃園市政府提供

張善政 風險

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