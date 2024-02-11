張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

桃園市長張善政今前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務的消防同仁。張善政表示，春節期間家人團聚，感謝消防隊員仍然堅守崗位執行勤務，為了降低救災風險，市府將持續提升救災裝備，讓消防同仁出勤時能完整掌握掌握火場資訊，提高消防環境的安全性。

張善政提到，昨大園發生住宅火警，導致3名市民不幸往生，市府除了關切民眾安危，也非常關心消防同仁救災時受傷情形。希望消防同仁在執行勤務勇往直前之際，也應顧及個人安全，未來市府持續努力改善救災裝備，務求多方掌握火場資訊，讓消防人員免於意外受傷之苦。

針對當前消防相關法規，張善政談到，桃園是工業大城，倉儲工廠眾多，現行法規卻未將倉儲業納入危險物品申報對象，易形成日後現場救災風險，因此市府也數次在行政院會呼籲強化相關法規，並研擬增修桃園市火災預防自治條例，降低消防同仁出入火場的風險。