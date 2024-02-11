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過年不鬆解！桃園副市長突訪高風險工廠 緊盯工安狀況

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市環保局與業者針對即將修訂的「桃園市火災預防自治條例」交換意見，希望藉由公私部門合作一同降低工廠危害風險。圖／環保局提供
桃園市環保局與業者針對即將修訂的「桃園市火災預防自治條例」交換意見，希望藉由公私部門合作一同降低工廠危害風險。圖／環保局提供

許多工廠春節7天停班休息，但廠房內可能存放大量毒性化學物質及公共危險物，稍有不慎恐致災。桃園市副市長蘇俊賓趁年初二走春參香，結合環保局前往工業區內高風險工廠訪視，了解業者自主管理情形、督促落實各項防災措施，也與業者針對即將修訂的「桃園市火災預防自治條例」交換意見，希望藉由公私部門合作一同降低工廠危害風險。

蘇俊賓表示，桃園有1萬2千多家工廠，工業年產值已經超過4兆元，是名符其實的工業大市，但去年與經發、環保、消防及建管等單位整合盤點，發現許多工廠或倉儲業在運作或貯存公共危險物品時缺乏管理，成為工安破口，尤其現行的「工廠管理輔導法」只規範工廠要申報相關化學品資料，卻未明確對倉儲有申報要求。

對此桃園市決議規劃立法管理，蘇俊賓指出，市府辦理「桃園市火災預防自治條例修正草案」，將明確要求達一定規模以上工廠及倉儲火災警報，應連動保全系統以利即時通報，而自動灑水設備指引也要因倉庫型態進行多元調整修訂，及公告對象申請工商登記時，需交待貯存物品種類、位置、數量等資訊，及具高風險的違建優先拆除等規定，強化高風險場所防災措施。

環保局表示，台灣立邦公司是國內知名的汽車烤漆供應商，但原料使用高達40多種列管毒性化學物質。巡查發現台灣立邦公司平日就針對公共危險品及毒性化學物質儲存區的管理制定規範，春節期間雖然放假停工，但場區內保全人員及值班主管仍需時刻緊盯倉儲區現場狀況，做好物料管理及安全檢查。

環保局指出，期待透過這次的修法，降低桃園市工廠火災發生率及嚴重程度，提昇市民生命財產保障，捍衛消防員生命安全，才能真正落實降低災害風險管制目的。

許多工廠春節7天停班休息，但廠房內可能存放大量毒性化學物質及公共危險物，桃園市副市長蘇俊賓趁年初二走春參香，結合環保局前往工業區內高風險工廠訪視。圖／環保局提供
許多工廠春節7天停班休息，但廠房內可能存放大量毒性化學物質及公共危險物，桃園市副市長蘇俊賓趁年初二走春參香，結合環保局前往工業區內高風險工廠訪視。圖／環保局提供

桃園 火災 風險

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