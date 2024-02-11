桃園逾90萬客家人全國之最 初二「轉妹家」習俗超有趣
桃園市有超過90萬的客家人口，居全國各縣市之冠，也占全市人口4成，今是大年初二「轉妹家」的日子，對此桃園市客家局特別介紹客家過年習俗，其中團圓飯一定會準備「剁雞盤」、「長年菜」象徵起家、長壽健康之意。
桃園市客家局表示，對客家人而言，春節通常以農曆12月25日「入年假」，意指進入春節假期開始，經過正月初五「出年假」，指春節假期結束、正月15日「正月半」指元宵節，一直到正月20日「天穿日」為止，才算是一個完整的過年。
客家人傳統的過年習俗，在農曆12月23或24日當天家家戶戶準備甜湯圓，並在灶神兩旁張貼吉祥話，希望灶神能夠吃甜甜，返回天庭向玉皇大帝說好話，此為「送灶神」。農曆12月25日「入年假」，家戶開始準備過年，進行大掃除、採買年貨、貼五福紙等活動，並準備甜粄、發粄及菜頭粄等美食。「年三十」除夕客家人會準備牲禮及供品「拜天公」。
客家局指出，大年初一到廟裡燒香及親友互訪拜年，大年初二則是已婚女子「轉妹家」，意指回娘家的日子，這一天夫妻倆會準備吉祥伴手禮，藉以感謝娘家父母多年的養育之恩。客家人稱呼女兒為「妹仔」，稱呼客家女子為「客家妹」，所以在大年初二夫妻一同回娘家拜年的日子，就叫「轉妹家」。
客家人在過年期間製作的美食都深具意涵，例如吃甜粄象徵團圓、圓滿，發粄象徵吉祥、財富，菜頭粄象徵步步高升；而在除夕團圓夜當晚也一定會準備「剁雞盤」、「長年菜」等作為年菜，吃了象徵起家、長壽健康之意。
而農曆正月20日「天穿日」，傳統上在這天，男不耕田、女不織布，藉以感念女媧以五色石補天的恩澤。客家俗諺有云「有做無做，尞到天穿過」，意即過完天穿日才算是過完年，而「天穿日」在現代的意義，也具有適度給予大自然休養生息的時間，並象徵客家人崇敬天地、尊重自然作息的精神。
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